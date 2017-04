Justizminister führt neuen Leitenden Oberstaatsanwalt Prof. Dr. Ludwig Kroiß ins Amt ein +++ FOTOS

Der neue Oberstaatsanwalt Prof. Dr. Kroiß (links), Justizminister Winfried Bausback und Wolfgang Giese. | Foto: Karlheinz Kas Der neue Oberstaatsanwalt Prof. Dr. Kroiß (links), Justizminister Winfried Bausback und Wolfgang Giese. - Foto: Karlheinz Kas



Traunstein. Festakt im Schwurgerichtssaal: Dort wo ansonsten die schweren Fälle der Kriminalgeschichte verhandelt werden, hat Bayerns Justizminister Winfried Bausback am Montagmittag den Leitenden Oberstaatsanwalt Wolfgang Giese (65) in den Ruhestand verabschiedet und Nachfolger Prof. Dr. Ludwig Kroiß ins Amt eingeführt. "Es sind zwei Traunsteiner Urgesteine, die maßgeblich zum hohen Ansehen der Traunsteiner Justiz beigetragen haben und beitragen", sagte Bausback vor 200 geladenen Gästen.

Der neue Behördenleiter ist Traunsteiner, war Schüler am Chiemgau-Gymnasium und wird am 2. Mai sein neues Amt antreten. Damit schließt sich für den 58-Jährigen ein Kreis, denn vor genau 30 Jahren hatte er hier seinen Dienst bei der Staatsanwaltschaft Traunstein angetreten. 1993 wechselte Kroiß als Richter an das Landgericht Traunstein, 2001 wurde er zum Richter am Oberlandesgericht München ernannt.

Nur zwei Jahre später kehrte Kroiß als Vorsitzender Richter zurück zum Landgericht Traunstein. Von Januar 2006 an war er Direktor des Amtsgerichts Traunstein, bevor zum 1. Oktober 2013 die Ernennung zum Vizepräsidenten des Landgerichts Traunstein folgte.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe, es ist natürlich schön, dass ich als Traunsteiner jetzt bei einer so bedeutenden Behörde als Leiter tätig sein darf", sagte Kroiß gegenüber der Heimatzeitung.