Gemeinde Petting will Fotovoltaik-Anlage bauen

Nördlich von Streulach, zwischen Schweighausen und Stötten, soll eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage entstehen. Im Hintergrund der Waginger See. "Wer von Teichting nach Petting fährt, sieht die Anlage", widersprach Klaus Haunerdinger der Ansicht, diese sei nicht sichtbar. −Foto: höf



Auch 2016 kam immer noch mehr als die Hälfte der bayerischen Stromerzeugung aus Atomkraft. Pettings Bürgermeister Karl Lanzinger sieht auch seine Gemeinde in der Pflicht, ihren Beitrag zur Energiewende zu leisten. Die große Mehrheit im Gemeinderat folgte dieser Sicht und stimmte den Plänen der Firma MaxSolar GmbH und der VR Energiegenossenschaft Oberbayern Südost eG zu. Nahe Schweighausen und Kraxennest sollen auf je drei Hektar zwei Fotovoltaik-Freiflächenanlagen mit einer Leistung zwischen 1,5 und 2,0 Megawattpeak (MWp) entstehen.

Eigentlich waren solche Anlagen nur mehr auf bereits beeinträchtigten Flächen wie Truppenübungsplätzen, Kies- oder Deponieflächen zulässig. Und entlang von Bahnlinien und Autobahnen. Jetzt aber hat der Freistaat Bayern weitere Flächen dafür freigegeben, um die Energiewende zu schaffen. "Es ist schwierig, Flächen zu finden", gestand Thomas Hager von der Traunsteiner Firma MaxSolar. Nun aber sei es möglich, auf sogenannte benachteiligte Agrarzonen zuzugreifen, etwa Flächen im Voralpenland, die schwieriger zu bewirtschaften seien.

Zum 1. Juni 2017 wolle man in die Ausschreibung der Bundesnetzagentur gehen, erklärte Hager das Procedere. Als "umkämpftes Volumen" beschrieb es der Mann aus dem "Business Development", man habe mit mehreren tausend Euro in Vorleistung gehen müssen. Vergeben würden dabei 200 Megawatt bei vermutlich rund 600 MW im Angebot. Einen Zuschlag erhalten würden wohl nur jene, die den Strom um rund sechs Cent pro Kilowatt anbieten könnten.