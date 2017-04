Umfahrung Altenmarkt: Startschuss für 60-Millionen-Euro-Projekt

Den symbolischen ersten Spatenstich für den Bau der Altenmarkter Ortsumfahrung setzten (von links) Ministerialrat Dr.-Ing. Thomas Linder, der Leiter des Sachgebietes Oberbayern und Schwaben in der Obersten Baubehörde des bayerischen Innenministeriums, Bürgermeister Stephan Bierschneider, die Parlamentarische Staatssekretärin Dorothee Bär, MdB Dr. Peter Ramsauer, Sebald König, der Leiter des Staatlichen Bauamts Traunstein, stellvertretender Landrat Sepp Konhäuser, die Landtagsabgeordneten Gisela Sengl und Klaus Steiner sowie Bauunternehmer Max Aicher. − Foto: Robert Seifert Den symbolischen ersten Spatenstich für den Bau der Altenmarkter Ortsumfahrung setzten (von links) Ministerialrat Dr.-Ing. Thomas Linder, der Leiter des Sachgebietes Oberbayern und Schwaben in der Obersten Baubehörde des bayerischen Innenministeriums, Bürgermeister Stephan Bierschneider, die Parlamentarische Staatssekretärin Dorothee Bär, MdB Dr. Peter Ramsauer, Sebald König, der Leiter des Staatlichen Bauamts Traunstein, stellvertretender Landrat Sepp Konhäuser, die Landtagsabgeordneten Gisela Sengl und Klaus Steiner sowie Bauunternehmer Max Aicher. − Foto: Robert Seifert



Die Parlamentarische Staatssekretärin Dorothee Bär (CSU) hat am Montagnachmittag in Vertretung des kurzfristig verhinderten Bundesverkehrsministers Alexander Dobrindt (CSU) den symbolischen ersten Spatenstich für den Bau der Ortsumgehung von Altenmarkt (Lkr. Traunstein) gesetzt. Dabei assistierten ihr Sebald König, der Leiter des Staatlichen Bauamts Traunstein, Bundestagsabgeordneter Dr. Peter Ramsauer (CSU) sowie die Landtagsabgeordneten Klaus Steiner (CSU) und Gisela Sengl (Grüne). Tatkräftige Unterstützung leisteten auch Ministerialrat Dr.-Ing. Thomas Linder, der Leiter des Sachgebietes Oberbayern und Schwaben in der Obersten Baubehörde des bayerischen Innenministeriums, Landrats-Stellvertreter Sepp Konhäuser (SPD), Altenmarkts Bürgermeister Stephan Bierschneider und Bauunternehmer Max Aicher. (ZUR FOTOSTRECKE)

Die Firma Max Aicher aus Freilassing (Lkr. Berchtesgadener Land) wird im ersten Schritt westlich von Altenmarkt eine 650000 Euro teure Brücke bauen. Auf ihr wird die künftige B304 über die verlegte Gemeindestraße nach Dorfen hinweg zum Westportal des Aubergtunnels geführt. Die 427 Meter lange Röhre, für die die Ausschreibung derzeit vorbereitet wird, ist das Kernstück des ersten Bauabschnitts. Mit den Arbeiten will man Anfang 2018 beginnen – dann soll die neue Brücke schon längst fertig sein. Am Ostportal des Tunnels wird ein Kreisverkehr gebaut – die neue B304 trifft dort auf die B299 in Richtung Trostberg/Altötting und die bestehende Altenmarkter Ortsdurchfahrt in Richtung Traunstein. Für diesen ersten Bauabschnitt sind rund 30 Millionen Euro veranschlagt, die komplett vom Bund getragen werden. 2020 sollen die ersten Fahrzeuge durch den Tunnel rollen. Die Planungen für den zweiten, weitere 30 Millionen Euro teuren Bauabschnitt vom neuen Kreisverkehr bis St. Georgen sind in vollem Gange. − rseEinen ausführlichen Bericht lesen sie in den oberbayerischen Lokalausgaben der Passauer Neuen Presse in der Dienstag-Ausgabe, 25. April 2017.