Paukenschlag bei Hamburger Rieger: Noss verlässt Papierfabrik

Die Nachricht schlug ein wie ein Blitz: Andreas Noss, der langjährige Geschäftsführer der Hamburger Rieger Gruppe, hat das Unternehmen verlassen. Auf Nachfrage der Heimatzeitung bestätigte am Montag der Trostberger Werkleiter Georg Voit: "Die Prinzhorn Gruppe und Andreas Noss haben sich in der Woche vor Ostern einvernehmlich getrennt. Die Divisionsleitung bedankt sich ausdrücklich für seine geleistete Arbeit." Mehr wird aus dem Unternehmen nicht kommuniziert.

Andreas Noss gehörte dem Unternehmen über 20 Jahre lang an. Er hatte als Assistent in der Produktion begonnen und sich dann hochgearbeitet bis zum Werkleiter in Trostberg. 2004 wurde er schließlich Geschäftsführer der Hamburger Rieger Gruppe mit den drei Werken in Trostberg, Spremberg und seit 2014 auch Gelsenkirchen. Hamburger Rieger Containerboard ist Teil der Division Hamburger Containerboard mit noch weiteren Standorten in Österreich, Ungarn und der Türkei. Diese Unternehmen zählen zu den führenden Erzeugern von hochwertigen Wellpappe-Rohpapieren in Europa. Weitere Unternehmensgruppen (Hamburger Recycling und Dunapack Packaging) gehören mit Containerboard zur österreichischen Prinzhorn Holding.



Zum 90. Jubiläum der Trostberger Kartonmaschine KM1 vor eineinhalb Jahren hatte Harald Ganster, der Geschäftsführer der Division Containerboard, Andreas Noss als "Vater und Triebfeder der Entwicklung" gewürdigt. Seit der Übernahme der Papierfabrik Rieger durch Thomas Prinzhorn im Jahr 1989 sei es in Trostberg stetig bergauf gegangen. Noss’ Aufgaben übernehmen bis auf weiteres der Trostberger Werkleiter Georg Voit und der kaufmännische Geschäftsführer Klaus H.L. Müller.

