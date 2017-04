Sascha Hehn soll 25.000 Euro für Vermittlung von Werbevertrag zahlen

Am Landgericht Traunstein läuft der Prozess um die Frage, ob Sascha Hehn seiner Ex-Agentin 25.000 Euro zahlen muss. −Symbolfoto: dpa Am Landgericht Traunstein läuft der Prozess um die Frage, ob Sascha Hehn seiner Ex-Agentin 25.000 Euro zahlen muss. −Symbolfoto: dpa



Hat er, oder hat er nicht? So oder so ähnlich lautet die Frage, auf die das Landgericht Traunstein eine Antwort finden muss. Im Rampenlicht steht dabei der Schauspieler Sascha Hehn ("Traumschiff"), von dem seine Ex-Agentin 25.000 Euro haben will. Die Frau klagt gegen den 62-Jährigen auf Zahlung der Summe.

Sie behauptet, dem Darsteller 2015 einen Werbespot vermittelt, dafür aber die Provision nicht erhalten zu haben. Sascha Hehn hält dagegen, dass er ganz alleine den Deal ausgehandelt habe. Am Dienstag (9.00 Uhr) ist der zweite Prozesstag vor einer Zivilkammer des Gerichts. Hehn muss nach Angaben eines Gerichtssprechers nicht anwesend sein.

"Ich zahle dieser Frau keinen Cent"

Der Schauspieler hatte am ersten Verhandlungstag am 9. Januar laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung angegeben, die Agentin habe lediglich seine Telefonnummer weitergegeben - mehr nicht. "Ich zahle dieser Frau keinen Cent", zitierte das Blatt den 62-Jährigen.

Sascha Hehn war für eine Stellungnahme vor dem zweiten Verhandlungstag nicht erreichbar. Sein Anwalt Stefan v. Moers wollte sich nicht zu dem laufenden Verfahren äußern.

Die Agentin vermittelte Sascha Hehn nach Medienangaben mehrere Rollen fürs Fernsehen, auch für die in den 1980er Jahren ausgestrahlte erfolgreiche ZDF-Serie "Schwarzwaldklinik". Darin spielte der Frauenschwarm den Arzt Udo Brinkmann, Filmsohn von Chefarzt Prof. Klaus Brinkmann, verkörpert wiederum von Klausjürgen Wussow. 2014 trat Hehn die Nachfolge von Siegfried Rauch als Kapitän Victor Burger in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" an. − dpa