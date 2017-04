Hund beißt achtjähriges Mädchen – Frauchen geht einfach weiter

Aggressiv zeigte sich ein Hund in Traunreut und biss ein Mädchen. −Symbolfoto: dpa Aggressiv zeigte sich ein Hund in Traunreut und biss ein Mädchen. −Symbolfoto: dpa



Ein achtjähriges Mädchen ist am Montagnachmittag in Traunreut von einem Hund gebissen worden. Das Mädchen war mit ihrer gleichaltrigen Freundin am Montag um 16.30 Uhr auf dem Chiemgauweg mit Inlineskatern unterwegs, als ein kleiner braun-schwarzer Hund auf sie zugelaufen kam.

Der nicht angeleinte Hund biss die Schülerin ins Bein. Die offensichtliche Hundehalterin reagierte gar nicht auf den Vorfall, sondern ging mit ihrem Hund einfach weg. Das Mädchen erlitt am Bein einen Bluterguss, aber keine offene Wunde. Der Vater des Mädchens zeigte den Vorfall bei der Polizei an. Hinweise werden an die Polizeistation Traunreut unter Telefon 08669/86140 erbeten. − red