Klosterkirche Traunstein: Spatenstich für Kultur-Großprojekt +++ Fotos

Den symbolischen Spatenstich für den Klosterkirchenumbau setzten (von links) Franz-Severin Gäßler von der Regierung von Oberbayern, Oberbürgermeister Christian Kegel, Architekt Peter Färbinger und Stadtbaumeister Klaus Hechfellner. − Foto: awi



Seit vielen Jahren ist es ein auch über die Traunsteiner Stadtgrenzen hinaus kontrovers diskutiertes Thema: Die Sanierung und Modernisierung des Kunst- und Kulturzentrums Klosterkirche, mit der vor rund einem Monat begonnen wurde. Seitdem sind die Bagger an der in der Ludwigstraße aktiv, und auch die Archäologen graben fleißig – allerdings etwas feiner, mit kleinerem Werkzeug und mit anderen Motiven.

Am Montagnachmittag wurde der symbolische erste Spatenstich im Rahmen einer kleinen Feierstunde begangen. Bis zu 8,4 Millionen Euro soll das Traunsteiner Vorzeigeobjekt kosten, rund die Hälfte davon steuert die Regierung von Oberbayern über die Städtebauförderung bei. Ende 2018 sollen Kunst und Kultur in Traunstein in dem Ensemble wieder ihre Heimat finden.

Es sei ein "extrem wichtiges Projekt", zeigte sich Oberbürgermeister Christian Kegel überzeugt. "Was hier entsteht, ist nicht das, was sich ein Oberbürgermeister oder der Stadtrat einbildet. Ich wünsche mir, dass es die Bürger der Stadt vereinnahmen." Die Archäologen gehen sehr akribisch mit dem Bodendenkmal um. Gräber wurden bisher entgegen erster Vermutungen nicht gefunden, wie Archäologe Hardy Maaß bei einem Rundgang erläuterte.