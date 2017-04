Einbruchserie in Siegsdorf

Die Täter versuchten, mehrere Türen aufzuhebeln. − Foto: dpa Die Täter versuchten, mehrere Türen aufzuhebeln. − Foto: dpa



Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen in mehrere Geschäfte in der Hauptstraße von Siegsdorf (Landkreis Traunstein) eingebrochen.

Bei einem Optikergeschäft versuchten die unbekannten Täter die Eingangstüre zum Laden aufzuhebeln, was ihnen allerdings nicht gelang. Hier entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Ebenso versuchten die Täter die Eingangstüre zu einem Friseurgeschäft aufzuhebeln. Auch hier gelangten die Täter nicht in das Innere des Geschäftes. Der Schaden an der Türe dürfte ca. 150 Euro betragen.

Bei einem Schuhhaus konnten die Täter ein Fenster aufhebeln und gelangten so in das Geschäft. Aus einer offenstehenden Kasse konnten sie lediglich Münzgeld von ca. vier Euro entwenden. Der Kellerbereich und die Büroräume wurden von den Tätern zwar durchsucht, augenscheinlich dürfte aber nichts entwendet worden sein. Der Sachschaden an dem Fenster beträgt ca. 1.000 Euro.

An einem Schreibwarengeschäft wurde das Schaufenster aufgehebelt, so dass die Täter durch dieses den Laden betreten konnten. Dort wurde im Kassenbereich ein Behältnis aufgebrochen und daraus das Wechselgeld entwendet. Außerdem erbeuteten die Täter mehrere Stangen Zigaretten. Der Beuteschaden liegt bei ca. 2.000 Euro, der Sachschaden dürfte ca. 100 Euro betragen.

Auch an einem Privathaus wurde ein Fenster aufgehebelt, dort gelangten die Täter in die Küche. Vermutlich war das Ziel ein Geschäft, das sich in einem dortigen Nebenraum befindet. Hier wurde von den Tätern nichts entwendet. Der Schaden an dem Fensterrahmen liegt bei ca. 1.000 Euro. − pnp