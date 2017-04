"Er war stinksauer" - Ex-Agentin verklagt Sascha Hehn

Am Landgericht Traunstein läuft der Prozess um die Frage, ob Sascha Hehn seiner Ex-Agentin 25.000 Euro zahlen muss. − Foto: Archiv dpa Am Landgericht Traunstein läuft der Prozess um die Frage, ob Sascha Hehn seiner Ex-Agentin 25.000 Euro zahlen muss. − Foto: Archiv dpa



Kommt er oder kommt er nicht? Diese Frage stellten sich am Dienstag etliche Prozessbeobachter am Landgericht Traunstein. Dort wurde um die Provision für den Werbevertrag eines großen Elektronikmarktes mit dem Schauspieler Sascha Hehn ("Traumschiff") gestritten. Und tatsächlich erschien der 62-Jährige vor der Zivilkammer - obwohl er gar nicht hätte kommen müssen. Er sagte allerdings in der knapp einstündigen Verhandlung so gut wie nichts. Auch vor laufenden Kameras außerhalb des Sitzungssaales wollte er sich nicht äußern.

Im weißen Hemd, grauer Trachtenjacke und blauer Jeans betrat Hehn das Gericht in Begleitung seines Anwalts Stefan v. Moers erst kurz vor Sitzungsbeginn. Fotos lehnte er ebenso ab wie eine Stellungnahme. Es gebe Wichtigeres als diesen Prozess, meinte er. "Trump schickt gerade ein Atom-U-Boot nach Nordkorea", fügte er an die Adresse des US-Präsidenten gerichtet hinzu. Darüber müsse berichtet werden.

In dem Verfahren klagt Hehns Ex-Agentin auf Zahlung von 25.000 Euro. Sie behauptet, im Herbst 2015 den Werbevertrag über eine sechsstellige Summe mit dem Unternehmen ausgehandelt zu haben. Der Schauspieler hält dagegen, er selbst habe den Deal abgeschlossen.

Sascha Hehn ist spätestens seit der in den 1980er Jahren ausgestrahlten ZDF-Serie "Schwarzwaldklinik" einem breiten Publikum bekannt. Darin spielte der Frauenschwarm den Arzt Udo Brinkmann, Filmsohn von Chefarzt Prof. Klaus Brinkmann, verkörpert wiederum von Klausjürgen Wussow. 2014 trat Hehn die Nachfolge von Siegfried Rauch als Kapitän Victor Burger in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" an.

Lebensgefährtin sagt als Zeugin aus

Sowohl Hehns Lebensgefährtin als auch die Vertreterin einer TV-Firma, die für den Elektronikmarkt arbeitet, sagten als Zeuginnen aus, dass der 62-Jährige seine Ex-Agentin nicht ermächtigt habe, den Vertrag auszuhandeln. Vielmehr sei Sascha Hehn bei Telefonaten mit der Frau zunehmend erzürnt gewesen. "Er war sauer, stinksauer", sagte Hehns Freundin, die während der Telefonate damals im Büro neben ihm saß. Immer wieder sprach die 45-Jährige von "meinem Mann", obwohl sie die Frage der Vorsitzenden Richterin, ob das Paar verlobt sei, verneinte. Hehn sei fassungslos gewesen, als er erfahren habe, dass seine Ex-Agentin mit dem Elektronikmarkt verhandelte, obwohl sie dazu keinen Auftrag gehabt habe, gab seine Lebensgefährtin zu Protokoll. Als die Agentin in einem dritten Telefonat auch noch 20 Prozent Gage für den Werbevertrag gefordert habe, sei "mein Mann laut geworden" und habe aufgelegt. Die Klägerin schüttelte bei den Aussagen immer wieder den Kopf.

Summe wurde nicht genannt

Ein Geheimnis wurde vor Gericht aus dem Betrag gemacht, den Sascha Hehn für den Werbespot erhielt. Weder die Vertreterin der TV-Firma noch der Anwalt des Schauspielers wollten die Summe nennen. Die Zeugin versicherte aber, dass es weniger als die mehrfach genannten 160.000 Euro gewesen seien. Die Prozessparteien verständigten sich nun darauf, dass der tatsächliche Betrag lediglich in einer sogenannten schriftlichen Einvernahme festgehalten wird.

Nach knapp 60 Minuten war die Verhandlung zu Ende. Hehns Anwalt v. Moers sagte danach, die Zeugenvernehmungen seien gut verlaufen: "Das Ergebnis ist ordentlich." Das Urteil wird am 11. Mai verkündet. − dpa