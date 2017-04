Petting soll einen Dorfplatz kriegen: Aber wo fährt der Bus?

Die alte Schule ist inzwischen abgerissen. An ihrer Stelle soll ein grüner Dorfplatz entstehen. − Foto: Höfer Die alte Schule ist inzwischen abgerissen. An ihrer Stelle soll ein grüner Dorfplatz entstehen. − Foto: Höfer



Die alte Pettinger Schule ist Geschichte. Am Tag der jüngsten Gemeinderatssitzung lagen die Mauern bereits in Trümmern. An ihrer Stelle soll ein grüner Dorfplatz entstehen. Landschaftsarchitekt Martin Grandl stellte den Ratsmitgliedern zwei Konzepte vor. Umstritten war die Streckenführung für den Schulbus und die Platzierung von Stellplätzen. Einig ist man sich im Ziel: Es soll ein grüner Dorfplatz entstehen.

"Eine schöne Aufgabe", sagt Martin Grandl selbst über den Auftrag. Zunächst hatte sein Büro Bestand und kompletten Umgriff aufgenommen, um sich dann über die Grundlagen einer Konzeptidee klar zu werden: "Wo liegt der Platz und was will ich erreichen?". Dabei gab es Vorgaben: So müssen die Grundschüler dort ein- und aussteigen, es braucht Stellplätze für Lehrer, Besucher und Turnhallennutzer. Vor allem aber soll ein grüner Dorfplatz mit Bänken für die Bürger entstehen.

"Der Knackpunkt ist die Buslinie", gestand Grandl, der die Zufahrt zwischen "Oberwirt" und Kammhuber oder alternativ direkt von der Hauptstraße zum Platz vorsieht. "Dort hinein mit dem Bus, das geht nie", urteilte Dritter Bürgermeister Thomas Stippel über die erste Variante, Grandl versicherte, man habe die Planung mit einem 15-Meter-Bus angelegt. Auch der als Zuhörer anwesende Busfahrer kommentierte: "Das geht locker." "Wenn dort einer parkt, kommt keiner mehr rein", warnte Elvira Kraller, worauf Zweiter Bürgermeister Ludwig Prechtl darauf verwies, dass künftig wesentlich mehr Stellplätze zur Verfügung stünden. − höfMehr zum Thema lesen Sie am Mittwoch, 26. April, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.