Trostberger hat 10 Jahre im Katastrophenreaktor gearbeitet

Liquidatoren wurden die Männer genannt, die nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl – heute vor 31 Jahren – mit Aufräumarbeiten beauftragt waren. Sergej Tag musste immer wieder in den havarierten Block 4, um noch brauchbare Ersatzteile auszubauen. Schon kurz nach dem GAU begannen die Reparaturarbeiten an Block 4 (kleines Foto vom 1. Oktober 1986). Die benachbarten Reaktorblöcke liefen teils noch bis 2000. − Fotos: dpa



Zehn Jahre lang hat Sergej Tag im Atomkraftwerk in Tschernobyl gearbeitet. Der Techniker, der heute in Trostberg lebt, kam drei Jahre nach der Nuklearkatastrophe vom 26. April 1986 an den verstrahlten Ort – als sogenannter Liquidator.

Der gebürtige Ukrainer blättert in seinen Büchern, die Fotos von der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl zeigen. Fotos vom völlig zerstörten Block 4, von vermummten Arbeitern, die in Trümmern wühlen, von Menschen im Krankenbett und Kontrolleuren, die mit Geigerzählern durch Weizenfelder marschieren. Bilder, die Sergej Tag mit eigenen Augen gesehen hat. Der 64-Jährige lebt heute mit seiner Familie in Trostberg (Lkr. Traunstein), aber er erinnert sich noch gut an die zehn Jahre, in denen er in Tschernobyl tätig war.



Sie kennen den Unglücksreaktor nicht nur von Bildern: Sergej Tag und seine Wilma. − Foto: Frei Sie kennen den Unglücksreaktor nicht nur von Bildern: Sergej Tag und seine Wilma. − Foto: Frei



Sergej Tag erzählt von seiner Arbeit, als wäre sie selbstverständlich gewesen. Kein dramatischer Tonfall. Keine Heldenpose. Er sei für die Kühlung der Brennstäbe in den Reaktoren 1 bis 3 verantwortlich gewesen. Der studierte Techniker hielt Gerätschaften instand und reparierte Motoren. Diese Reaktoren befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Reaktor 4, der am 26. April 1986 explodierte. Was viele Menschen nicht wissen: Nach dem GAU liefen die Reaktoren 1 und 2 bis 1993 weiter, Reaktor 3 sogar bis Dezember 2000.

Das Gebiet im Umkreis von 37 Kilometern um den Reaktor war 1989, als Sergej Tag seine Arbeit dort aufnahm, Sperrzone. Aber rund 1500 Beschäftigte pro Reaktor wurden jeden Tag mit Bussen und Zügen in das verstrahlte Areal hineingefahren.

15 Sekunden rein, an Schraube drehen, raus

Sergej Tag schaut auf ein Foto, das Arbeiter in der zerfetzten Ruine zeigt. Auch der Ukrainer musste in den ersten drei bis vier Jahren nach dem Unglück immer wieder dort mit Hand anlegen. "Wir haben Ersatzteile aus dem zerstörten Block 4 ausgebaut und diese zum Reparieren der anderen Reaktoren verwendet." Etwa 20 Männer in Schutzanzügen und mit Schutzmasken stellten sich in einer Schlange vor dem explodierten Reaktor auf. Der Vorderste rannte zu dem benötigten Ersatzteil, lockerte genau 15 Sekunden lang beispielsweise eine Schraube und rannte wieder hinaus. Dann kam der Nächste dran. "Wir durften nur 15 Sekunden im Block 4 bleiben", betont der 64-Jährige. Entsprechend langwierig sei die Demontage der Anlagenteile gewesen. Nach diesem Einsatz habe man ein Glas Wein und viel Schmand zum Essen bekommen und durfte zwei Tage zu Hause bleiben. Außerdem bekamen die Männer den Rat, nach dem Einsatz viel zu essen und zu trinken.

