Betrunkener flieht vor Sanka und fällt Böschung hinunter

Mit dem Rettungswagen wurde der stark alkoholisierte Mann schließlich ins Krankenhaus gebracht.



Mit einem 42-jährigen Traunreuter hatten am Dienstag die Rettungskräfte reichlich Ärger. Der Mann wollte sich am Nachmittag freiwillig in ein Bezirkskrankenhaus einliefern lassen und informierte darüber die integrierte Leitstelle. Diese schickte daraufhin einen Rettungswagen, der den Patienten in ein Krankenhaus bringen sollte.

Bevor der Mann in den Sanka einstieg, überlegte es sich der 42-Jährige plötzlich anders und flüchtete. Gegen 19 Uhr ging schließlich die Mitteilung von Verkehrsteilnehmern bei der Polizei ein, dass auf der Kreisstraße TS42 zwischen Traunreut und St. Georgen eine Person liegt. Ein zufällig vorbeikommender Sanka nahm sich der Situation an. Bei dem aufgefundenen handelte es sich um den 42-Jährigen, der zuvor geflüchtet war.

Nach Einschätzung der Polizei war er aufgrund seiner Alkoholisierung von über drei Promille bei seiner Flucht die Böschung hinabgefallen und hat sich dabei im Gesicht leicht verletzt. Der Mann wurde vom Rettungsdienst daraufhin ins Klinikum Trostberg eingeliefert.

Zu dem Sturz, bei dem der Mann auf der Kreisstraße TS 42 die Böschung hinuntergefallen ist, sucht die Polizei Traunreut unter Telefon 08669/86140 noch Zeugen. − red