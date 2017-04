Unbekannte werfen Mann in Schaufenster

Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Stadtplatz in Traunstein ermittelt die Polizei. Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht zum Sonntag, wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte. Demnach wurde ein Pärchen, 17 und 20 Jahre alt, auf Höhe eines Modegeschäfts von drei jungen Männern angegriffen.

Der junge Mann wurde von den drei unbekannten Tätern gepackt und ins Schaufenster des Geschäfts geworfen. Dabei zersprang die Schaufensterscheibe. Zuvor soll das Opfer gewürgt, geschlagen und beleidigt worden sein. Er wurde leicht verletzt, zog sich unter anderem eine Schnittverletzung am Bein sowie Prellungen zu. Die drei Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Sie sollen zwischen 18 und 20 Jahre alt sein. An der Schaufensterscheibe entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Traunstein unter Tel. 0861/9873-0. − red