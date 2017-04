Schalchen zeigt Solidarität mit Kollegen bei Linde

Etwa 350 Mitarbeiter demonstrierten vor dem Werkstor des Linde-Standortes in Schalchen Solidarität mit den Mitarbeitern anderer Unternehmensstandorte. Christian Naß, Zweiter Bevollmächtiger der IG Metall Rosenheim (links), kritisierte die geplante Fusion. − Foto: Traup Etwa 350 Mitarbeiter demonstrierten vor dem Werkstor des Linde-Standortes in Schalchen Solidarität mit den Mitarbeitern anderer Unternehmensstandorte. Christian Naß, Zweiter Bevollmächtiger der IG Metall Rosenheim (links), kritisierte die geplante Fusion. − Foto: Traup



Etwa 350 Mitarbeiter und etwa 20 ehemalige Mitarbeiter des Linde-Standortes Schalchen in der Gemeinde Tacherting (Landkreis Traunstein) haben am Donnerstag gegen die Fusion ihres Unternehmens mit dem US-Gaskonzern Praxair protestiert. Die Mitarbeiter befürchten einen Jobabbau und die Beschneidung von Arbeitnehmerrechten.

Der Protest vor den Werkstoren in Schalchen war Teil eines Aktionstages an zahlreichen Linde-Standorten in Europa, mit dem die Beschäftigten signalisieren wollen, dass sie von der Fusion mit Praxair nichts Gutes erwarten. Zu denen, die sich gestern in Schalchen solidarisch zeigten, gehörte auch Tachertings Bürgermeister Johann Hellmeier (CSU) und Zweiter Bürgermeister Helmut Haigermoser (SPD). − wt

