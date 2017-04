Mit Pickup überschlagen: 28-Jähriger mittelschwer verletzt

− Foto: pnp − Foto: pnp



Ein 28-jähriger Pickup-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen war am Mittwoch gegen 11.50 Uhr auf der Kreisstraße 26 zwischen Palling und Trostberg unterwegs. Kurz nach Engertsham kam er in einer Rechtskurve laut Polizei bei nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Durch sofortiges Gegenlenken verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses geriet nach links in einen Acker, überschlug sich mehrmals und blieb nach 20 Metern stehen. Der Fahrer wurde verletzt in die Klinik Trostberg gebracht. Der Schaden: circa 10000 Euro. − red