Schnee und Eis: Freibad-Eröffnung wird verschoben

Auf den Liegewiesen im Trostberger Freizeitzentrum und auf den Bäumen liegt Schnee. − Foto: red



Die geheizten Schwimmbecken im Trostberger Freizeitzentrum dampfen. Sie sind deutlich wärmer als die derzeit winterlichen Außentemperaturen. Aber nicht warm genug, um darin für längere Zeit zu schwimmen. Die Stadtwerke Trostberg haben deshalb beschlossen, die Eröffnung der Freibadesaison auf Freitag, 5. Mai, zu verschieben.

Die etwas milderen Temperaturen am Wochenende reichten nicht aus, um das Beckenwasser zum eigentlich geplanten Eröffnungstermin 1. Mai auf angenehme Badetemperaturen zu erwärmen, erklärt Stefan Bratzdrum. "Wir hoffen, dass das Wetter in der nächsten Woche wärmer wird, da ansonsten auch der 5. Mai als Eröffnungstermin gefährdet sein könnte", so der Stadtwerke-Chef. − luh