"Schön und passend": Anschöringer Jugendtreff ist offen

Architekt Tobias Aiblinger (rechts) übergibt den jungen Leuten vom Jugendtreff einen Spendenscheck, die sich ebenso freuen wie Günter Wimmer (vorne kniend). −Foto: Agentur Wimmer



Rund 30 geladene und etwa nochmals so viele interessierte Gäste nahmen an der offiziellen Einweihung des Jugendtreffs in der Bahnhofstraße in Kirchanschöring teil. Die bot einen passenden Anlass, sich über den Neubau zu informieren, die jungen Leute und die Philosophie der Einrichtung mit seiner Teamkultur näher kennenzulernen und sich einen Eindruck von den Räumen zu verschaffen.

Dem losen Ensemble von Männern und Frauen, das die Eröffnung mit dem Djemben-Spiel völlig zwanglos und gefällig einleitete, gehörte auch der Asylbewerber Seydou Assane an. Er hatte wohl einige der anderen Trommler unterrichtet. Den offiziellen Eröffnungssong bot jedoch die junge Band "Saitscho Bayler" von Seppi, Floh und Bruno.

Bürgermeister Hans-Jörg Birner ging auf die Historie des Jugendtreffs ein, der den Jugendlichen schon seit ein paar Wochen wieder offensteht. Denn das alte Bahnhofsgebäude diente vor dem Umbau in den letzten Jahren ausschließlich als Jugendtreff.

Der Dank Birners galt Tobias Aiblinger vom Büro "Aiblinger + Aiblinger Architekten" in Traunstein. Beim Umbau des historischen Erbes habe das Zusammenspiel zwischen Architekt und Gemeindevertretern hervorragend funktioniert. In die Gespräche sei auch das im März 2016 verstorbene Gemeinderatsmitglied Hermann Gschirr stets involviert gewesen. Gemeinsam mit dem Architekten habe er das Potential des alten Hauses freigelegt, indem er die historische Form aufgriff. "In meinen Augen ist es ein schönes und passendes Gebäude geworden, für das wir auch schon viele positive Rückmeldungen erhalten haben", lobte Birner. − ac