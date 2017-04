Tittmoning hat Büro für Stadtbau-Wettbewerb – Burgbrücke saniert

Sie trägt die Spaziergänger noch, die Brücke von der Burg in Richtung Altstadt – wie hier im Dezember während des Barbaramarkts. Doch sie muss saniert werden. − Foto: Englschallinger Sie trägt die Spaziergänger noch, die Brücke von der Burg in Richtung Altstadt – wie hier im Dezember während des Barbaramarkts. Doch sie muss saniert werden. − Foto: Englschallinger



Ein weiterer Schritt für die Umgestaltung des Geländes "Am Bahnhof" ist getan. Das gab Tittmonings Bürgermeister Konrad Schupfner in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses bekannt. Die Stadt hat das Büro Schober Architekten aus München beauftragt, sich um die Vorbereitung eines städtebaulichen Wettbewerbs zu kümmern. Die Bewilligungen seien da, erklärte Schupfner, derzeit laufe die Terminabstimmung zwischen den Beteiligten.

Ohne Gegenstimme brachte der Ausschuss zwei Sanierungsmaßnahmen an der Tittmoninger Burg auf den Weg. Die Brücke, die zur Altstadt hinunter führt, und die Farbe an der Südwestfassade des Fürstenstocks müssen erneuert werden. Es handelt sich um das Gebäude Burg 2, neben dem Café, das 2009 zuletzt ausgebessert wurde.

Burgreferent Dirk Reichenau (SPD) wies darauf hin, dass der Unterbau an dieser Stelle aus Tuffstein bestehe. "Wäre es nicht sinnvoller, ihn freizulegen, statt zuzukleistern?" Konrad Schupfner ist hier skeptisch, da es sich um die Wetterseite handle und Tuffstein Wasser nach innen trage. Einen Dachüberstand gibt es an der Stelle nicht. Helmut Hiermeier aus der Stabstelle im Rathaus ergänzte, die Stelle sei immer bemalt gewesen, darauf werde das Landesamt für Denkmalschutz wohl verweisen.

Eine weitere Baustelle steht auf dem Burgberg an: die östliche Brücke. Eine Untersuchung sei zu dem Ergebnis gekommen, dass diese dringend erneuert werden sollte, erklärte Schupfner. Auf eine Frage von Albert Schauer (FW) beruhigte er jedoch, man müsse das Bauwerk nicht sperren. Die Brücke trage noch. − smbMehr zum Thema lesen Sie am Freitag, 28. April, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.