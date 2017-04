Kollision auf Kreuzung. Zwei Leichtverletzte

Foto: FDl/BeMi Foto: FDl/BeMi



Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Donnerstag gegen 17.20 Uhr auf der B 299 im Kreuzungsbereich der Bayernstraße in Trostberg. Noch nicht geklärt ist, ob der 20-jährige Lenker des VW Polo aus Richtung Tacherting kommend auf der B 299 nach links in die Bayernstraße einbiegen wollte oder nur die Bundesstraße vom gegenüberliegenden Parkplatz her überqueren wollte. Er übersah einen VW Golf, der stadtauswärts in Richtung Tacherting unterwegs war und von einer Frau gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Pkw-Lenker wurden leicht verletzt, durch das BRK an der Unfallstelle erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr aus Trostberg wurde zur Verkehrslenkung alarmiert, da es aufgrund des Feierabendverkehres ansonsten zu massiven Stauungen in alle Richtungen gekommen wäre. Professionell wurde der Verkehr um die Unfallstelle herum geleitet und ein größeres Verkehrschaos verhindert. - red