Lebensphilosophie statt Hype: Der Lach-Yogi aus Pietling

"Jeder lacht auf eigene Verantwortung", findet Robert Meisner. Warum er Menschen zum Lachen bringen kann, das weiß er auch nicht. Das Gesicht? Eine besondere Aura? Oder Faxen wie das "Löwen-Lachen" – Krallen ausfahren, Zunge rausstrecken und hecheln? − Foto: Bernard



Der Mann hat zu viele Ideen für einen Kopf. Und sie wollen raus, aber Robert Meisner fehlt manchmal einfach die Zeit, um alle seine Geisteskinder auf ihrem ganzen Weg zu begleiten. Denn auch der Tag eines Krankenpflegers, Gesundheitsberaters, Labyrinthbauers, Heimatforschers, Stammtischgründers und Lachyoga-Trainers hat nur 24 Stunden. Ab und zu lässt Meisner also eines in guten Händen zurück und zieht das nächste heran. Aktuellstes Beispiel: eine Runde für Menschen, die auf dem Pfad zwischen Tief- und Unsinn wandeln wollen. Als Tausendsassa, der nie etwas zu Ende bringt, will er aber nicht gelten. "Ich baue auf und gebe weiter, ich fühle mich eher als Pionier."

Meisner serviert in seiner hellen Mansarden-Praxis blass-grünlichen Tee. Im Wasser beginnt eine getrocknete Ringelblume, ihre Blätter zu entfalten. Über der weiten, gestreiften Hose trägt der 52-Jährige ein schreiend gelbes T-Shirt, das versichert: "I mog dei Lacha". "Meine Frühjahrskollektion", stellt er lachend vor. Er sei ein fröhlicher Mensch, sagt Meisner über Meisner, und man mag es ihm glauben. Nur Naturzerstörung mache ihn traurig.

Geboren ist der Wahl-Pietlinger 1965 in Timisoara, Rumänien, "eine Fehllandung". Aber die ließ sich korrigieren: "Mit 25 Jahren bin ich über die Ba-Ba-Connection gekommen." Aus dem Banat nach Bayern, zuerst nach Laufen. Der gelernte Forsttechniker arbeitete als Förster in Laufen-Lebenau und schulte vor 25 Jahren zum Krankenpfleger um. Schnell sei er an die gedanklichen Grenzen der Schulmedizin gestoßen, erinnert sich Meisner. Er mache die Arbeit wegen des menschlichen Aspekts. Inzwischen hat er eine halbe Stelle in der Fridolfinger Salzachklinik – seit 1995 lebt er in der Gemeinde – und ist ansonsten als "Gesundheitspraktiker" und Berater sowie im Wellness-Bereich tätig. "Und 2011 kam das Lachen zu mir."

Während eines Vortrags über römische Straßen in Salzburg schweifte Meisners Blick ab auf ein Poster des örtlichen Lachklubs. Die Idee des Lachyoga – gemeinsam ohne Grund zu lachen, durchsetzt mit Atemübungen – "hat eingeschlagen". Bald gründete Meisner in Laufen einen Klub, weitere von Bad Reichenhall bis Passau folgten. Viele dächten, es handle sich um einen Hype, erklärt Meisner, aber Lachyoga sei eine Lebensphilosophie.

