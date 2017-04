Heimatzeitung hautnah: Offene Türen beim Trostberger Tagblatt

Am Waltershamer Feld 20b – so lautet seit Ende 2016 die Adresse des Trostberger Tagblatt. Am Samstag, 6. Mai, öffnet das neue Domizil der Heimatzeitung samt Anzeigenabteilung, Vertrieb und Chiemgau-Post GmbH seine Türen für alle interessierten Besucher – von 11 bis 15 Uhr inklusive Rahmenprogramm und Verpflegung. − Foto: www.simonthois.de Am Waltershamer Feld 20b – so lautet seit Ende 2016 die Adresse des Trostberger Tagblatt. Am Samstag, 6. Mai, öffnet das neue Domizil der Heimatzeitung samt Anzeigenabteilung, Vertrieb und Chiemgau-Post GmbH seine Türen für alle interessierten Besucher – von 11 bis 15 Uhr inklusive Rahmenprogramm und Verpflegung. − Foto: www.simonthois.de



Zeitung zum Anfassen gibt es am Samstag, 6. Mai, in den neuen Räumen des Trostberger Tagblatts. Die Macher der Heimatzeitung und die Mitarbeiter der Chiemgau-Post laden von 11 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür am neuen Standort Am Waltershamer Feld 20b ein.

Ende Dezember war die fast ein halbes Jahrhundert währende Ära der Zeitungsproduktion im Stadtzentrum in der Gabelsbergerstraße zu Ende gegangen. Redaktion und Geschäftsstelle zogen vom alten Erdl-Verlagshaus hoch ins neue Gewerbegebiet im Südwesten der Stadt – an der Straße nach Viehhausen gelegen.

Die freundlichen, hellen Räume – ganz nach den Bedürfnissen der Heimatzeitungsabteilungen Redaktion, Anzeigen und Vertrieb sowie der Chiemgau-Post GmbH gestaltet – sind das neue Oberbayern-Domizil der Passauer Neuen Presse (PNP). Und dieses öffnet am 6. Mai seine Türen für alle interessierten Besucher.

Beim Rundgang erfahren Sie, liebe Leserinnen und Leser, nicht nur, wo, sondern auch wie Zeitung gemacht wird. Was steht warum im Trostberger Tagblatt? Wie finden Themen, Berichte und Pressemitteilungen den Weg zu uns und wie werden sie samt Fotos auf die Zeitungsseiten gebracht? Warum berichtet die Heimatzeitung über die eine Veranstaltung, nicht aber die andere? Wie wird man eigentlich Redakteur? Was hat sich seit der Einbindung in die Passauer Neue Presse verändert? Und wie funktioniert das mit dem E-Paper? Solche oft gestellten Fragen können Sie sich am 6. Mai aus erster Hand beantworten lassen und den Zeitungsmachern von Trostberger Tagblatt und Südostbayerischer Rundschau über die Schultern schauen Zudem bringt Ihnen die Redaktion der Wochenzeitung "Altbayerische Heimatpost" ihre wöchentliche Berichterstattung über bayerische Geschichte, Tradition, Brauchtum und aktuelles Zeitgeschehen näher.

Bei der Chiemgau-Post können Sie hinter die Kulissen des breit aufgestellten privaten Briefdienstleisters blicken und kostenlos Ansichtskarten mit den Briefmarkenmotiven "Ansichten aus dem Chiemgau" verschicken.

Der Tag der offenen Tür bietet auch ein vielfältiges Rahmenprogramm: Die Besucher können Preise gewinnen, indem sie am Glücksrad drehen oder beim Gewinnspiel eine Frage zum Trostberger Tagblatt richtig beantworten. Kinder dürfen sich mit der Zeitungsente Paula Print fotografieren lassen. Für musikalische Umrahmung ist natürlich ebenso gesorgt wie für das leibliche Wohl.

Vor allem aber freuen sich die Mitarbeiter der Heimatzeitung und der Chiemgau-Post auf viele interessante Gespräche mit Ihnen – und auch auf Kritik und Verbesserungsvorschläge. − tt