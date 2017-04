Schnee Ende April ist in Traunreut keine Seltenheit

Eine geschlossene Schneedecke war am Freitag am Kreisverkehr an der Traunpassage zu sehen. − Foto: Herbert Reichgruber Eine geschlossene Schneedecke war am Freitag am Kreisverkehr an der Traunpassage zu sehen. − Foto: Herbert Reichgruber



Auch wenn es die Meteorologen vorausgesagt hatten, der dichte Schneefall am heutigen Freitag erwischte doch Fußgänger und Autofahrer auch in Traunreut eiskalt. Gerade letztere waren überwiegend bereits mit "Sommerschuhen" unterwegs. Die Heimatzeitung hat dieses Ereignis für die Nachwelt mit einem Bild von den verschneiten Tulpen und verblühten Narzissen am Kreisverkehr West dokumentiert.

Ein Blick in die Ausgabe des Traunreuter Anzeigers vor genau einem Jahr brachte dann die Überraschung: "Etwas bedrückt, aber nicht geknickt" lautete die Überschrift am 28. April 2016 auf der Traunreuter Lokalseite zu einem Bild vom selben Kreisverkehr. Dort hüllte auch vor einem Jahr ein dichtes Schneekleid die Tulpen ein, die unter der weißen Last eben etwas bedrückt wirkten, aber nicht abgeknickt waren.

Es scheint sich also durchzusetzen, dass der April immer mit etwas Schnee geht. Vielleicht merkt sich das der ein oder andere Autofahrer fürs kommende Jahr und zieht seine Sommerbereifung entsprechend erst Anfang Mai auf. − hr