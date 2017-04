Neuer Kindergarten für vier Millionen Euro wird gebaut

Das Grundstück für die neue Kindertagesstätte links neben dem Wertstoffhof ist hier rot umrandet und liegt südlich der Kolpingstraße. Rechts vom Wertstoffhof soll einmal das neue Polizeigebäude gebaut werden. Das Grundstück für die neue Kindertagesstätte links neben dem Wertstoffhof ist hier rot umrandet und liegt südlich der Kolpingstraße. Rechts vom Wertstoffhof soll einmal das neue Polizeigebäude gebaut werden.



Die Stadt Traunreut (Lkr. Traunstein) wird eine zwölfte Kindertagesstätte bekommen, die an der Kolpingstraße direkt neben dem Wertstoffhof gebaut werden soll. Im Hauptausschuss wurden jetzt drei Entwürfe für den Neubau vorgestellt, in dem frühestens ab Herbst 2018 bis zu 125 Kinder betreut werden sollen. Der Ausschuss sprach sich mit acht zu drei Stimmen für die Variante 1 aus, die rund vier Millionen Euro kosten soll.

Geplant hat die neue Kindertagesstätte auf dem rund 4800 Quadratmeter großen Areal die bei der Stadt angestellte Architektin Ina Veit. Die geschätzten Kosten für die drei Varianten liegen zwischen 3,87 Millionen Euro für die Variante 3, rund 3,99 Millionen Euro für die Variante 1 und 4,24 Millionen Euro für die Variante 2. Am besten gefallen hat sowohl den Experten von der Stadtverwaltung als auch der Mehrheit im Ausschuss die Variante 1.

Zentrales Element des zweigeschossigen Baus ist eine großzügige Spieltreppe im Zentrum. Um diese Treppe, die einen zentrale Innenraumbeleuchtung von oben ermöglicht, sind im Untergeschoss die Sozial-, Lager-, Technik- und Personalräume angeordnet. Im Obergeschoss rahmen die fünf Gruppenräume die zentrale Treppe ein, die Veit als "Marktplatz" bezeichnete.

Der Zugang zum Kindergarten ist hier, wie bei allen drei Varianten, im Erdgeschoss. Da es sich um ein Hanggrundstück handelt, können bei allen Varianten die Kinder vom Obergeschoss aus ebenerdig auf das Freigelände im südlichen Bereich des Areals gelangen. Bei der Variante 2 hatte Veit einen winkeligen Bau vorgestellt, und die Variante 3 ist ein 50 Meter langer Bauriegel.

In allen drei Varianten war jeweils ein Gruppenraum enthalten, der auch für Kinder bis drei Jahren geeignet wäre. Zudem soll das Haus als teiloffenes Konzept geführt werden. Die Kinder sollen also nicht streng in Gruppen aufgeteilt werden, sondern sich zudem in zwei übergreifenden Gruppenräumen beschäftigen können; diese wurden als Werk- beziehungsweise Wasserraum bezeichnet. Die Kosten von vier Millionen Euro muss die Stadt nicht alleine schultern, noch heuer soll eine neue Förderrichtlinie in Kraft treten, wonach Kindertagesstätten generell mit 70 bis 90 Prozent gefördert werden. Bisher gilt dieser hohe Satz nur für Kinderkrippen, bei Kindergärten gibt es nur 35 Prozent Zuschuss.

Nach dem Ausschuss muss noch der Stadtrat abstimmen. Anschließend kann die Planung weitergeführt werden. Ein Baubeginn ist noch nicht absehbar, es ist deshalb noch unsicher, ob die Kindertagesstätte bis Herbst 2018 bezugsfertig sein wird.

Mehr darüber lesen Sie am Samstag, 29. April, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.