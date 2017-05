Rabiate Besucherin (36) zerstört Wohnungseinrichtung

Die Polizei musste in der Nacht auf Samstag an der Hoferstraße anrücken, weil dort eine 36-Jährige völlig ausrastete. −Symbolbild: hr Die Polizei musste in der Nacht auf Samstag an der Hoferstraße anrücken, weil dort eine 36-Jährige völlig ausrastete. −Symbolbild: hr



Zu einem Streit, in dessen Verlauf die gesamte Wohnungseinrichtung zerstört wurde, musste die Polizei in der Nacht auf vergangenen Samstag in Traunreut (Lkr. Traunstein) anrücken. Gegen 22 Uhr rief der 38-jährige Wohnungsbesitzer die Polizei um Hilfe, weil in seiner Wohnung in der Hofer Straße eine Besucherin randalierte.

Daraufhin rückten Traunreuter und Trostberger Beamte gemeinsam an. Zunächst öffnete auf Klingeln niemand. Seitlich am Gebäude konnte schließlich der 38-jährige Wohnungsinhaber angetroffen werden. Dieser gab an, dass er über den Balkon nach draußen gelangte, weil seine 36jährige Besucherin seinen Wohnungsschlüssel weggeworfen hatte.

Zur Klärung der Lage mussten auch die Beamten über den Balkon einsteigen. Es erwartete sie eine komplett verwüstete Wohnung. Zertrümmerte Einrichtungsgegenstände, sowie Lebensmittel aus dem Kühlschrank waren überall verteilt. Sowohl die 36-jährige Besucherin, als auch ein weiterer Gast und der Wohnungsinhaber waren stark betrunken.

Die Gäste mussten nach Aufforderung durch die Polizei die Wohnung über den Balkon verlassen. Nachdem die 36-Jährige nach wenigen Minuten zurückkam und abermals in die Wohnung wollte, musste sie schließlich in Gewahrsam genommen werden. Sie wird wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung angezeigt. Einen Alkotest verweigerten alle Beteiligten. − red