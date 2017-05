Bub (6) rennt auf Straße und wird angefahren

Mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen wurden ein Bub, der am Samstag in Altenmarkt angefahren wurde, nachdem er einfach auf die Straße gerannt war. Mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen wurden ein Bub, der am Samstag in Altenmarkt angefahren wurde, nachdem er einfach auf die Straße gerannt war.



Ein sechsjähriger Bub aus Altenmarkt, Landkreis Traunstein, ist bei einem Unfall am Samstag gegen 16.20 Uhr in der Hauptstraße mittelschwer verletzt worden. Er war plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen, so dass eine 39-Jährige aus dem Berchtesgadener Land nicht mehr ausweichen konnte und das Kind mit dem rechten Außenspiegel ihres VW erwischte.

Wieso der Bub einfach auf die Straße rannte beziehungsweise seine Eltern nicht in unmittelbarer Nähe waren, konnte die Polizei noch nicht klären. Der Sechsjährige wurde mit einem gebrochenen Schneidezahn und mehreren Prellungen ins Krankenhaus Traunstein geflogen. − red