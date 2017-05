Landkreis ehrt 159 Spitzensportler

Gute Stimmung und eine lockere Atmosphäre herrschten bei der Sportlerehrung. Landrat Siegfried Walch gratulierte 159 Sportlern zu ihren Leistungen. − Foto: awi Gute Stimmung und eine lockere Atmosphäre herrschten bei der Sportlerehrung. Landrat Siegfried Walch gratulierte 159 Sportlern zu ihren Leistungen. − Foto: awi



"Man möchte gar nicht glauben, dass man hier in einem Amt ist", betonte Landrat Siegfried Walch am Samstag, denn im großen Saal des Landratsamtes Traunstein sah es aus wie bei einer Festgala. Die Spitzensportler des Landkreises waren mit ihren Freunden und Angehörigen gekommen, um miteinander auf ihre Erfolge zurückzublicken. "Eine ganze Region ist stolz auf euch, die Repräsentanten des Landkreises", sagte der Landrat zu den Aktiven, denen er "unwahrscheinlich hohes persönliches Engagement und viel Fleiß" attestierte.

Walch dankte den Sportlern, aber auch ihren Familienangehörigen, Freunden und Sponsoren, die durch ihre Unterstützung Anteil an den herausragenden Leistungen hätten. Doch gehe es nicht nur um sportliche Erfolge, sondern auch die gesellschaftliche Funktion: "Sport verbindet und ist wichtig, dass die Zusammenarbeit in einer Gesellschaft funktioniert", so Walch. Über den Sport werde Wichtiges in der Integration von Menschen erreicht.

Ein Expertengremium hatte sich im Vorfeld der Ehrung mit den Meldungen der Städte und Gemeinden befasst und über die zu ehrenden Sportler beraten. "Einstiegskategorie" war der Titel eines Deutschen Meisters oder die Teilnahme an internationalen Wettbewerben. Vom nationalen Titel bis hin zu Olympiateilnehmern war alles vertreten. Der manchmal etwas wintersportlastige Landkreis war in Sachen Sportarten, Geschlecht und Erfolge breit und erfolgreich aufgestellt. Mannschaftssport wie auch Einzeldisziplinen waren vertreten. Auch erfolgreiche Special Olympics-Teilnehmer wurden geehrt.

Nach dem offiziellen Programm mit dem Höhepunkt der Verleihung des Chiemgauer Panthers war noch lange nicht Schluss: Die Band "Extra Dry" unterhielt mit Rocksongs, und viele Gäste blieben noch lange im Landratsamt, um zusammen die sportlichen Erfolge der vergangenen Jahre Revue passieren zu lassenn. − awi