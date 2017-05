Beim TuS Traunreut droht in drei Monaten die Vereinsauflösung

Die sanierungsbedürftige TuS Halle ist ein Hauptproblem des Sportvereins. − Foto: hr Die sanierungsbedürftige TuS Halle ist ein Hauptproblem des Sportvereins. − Foto: hr



Mit 2263 Mitgliedern im Jahr 2016 ist der TuS Traunreut einer der größten Sportvereine im Landkreis Traunstein. Weil sich aber kein neuer Vorstand findet, droht Ende Juli das Aus. Vor genau einem Jahr hatte Vorsitzende Claudia Schmid angekündigt, dass sie und Kassierin Christine Grafetstätter heuer aufhören wollen. Im Februar wurde dann nochmals erklärt, dass bis Ende April ein neuer Vorstand gefunden werden muss. Doch bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitagabend konnten wieder keine Nachfolger gefunden werden.

Deshalb führt die bisherige Vorstandschaft den Verein noch bis 28. Juli kommissarisch: "In diesen drei Monaten muss sich was tun, sonst ist Schicht im Schacht", so Schmid. Sie versicherte vor rund 120 Besuchern, dass weder sie noch Grafetstätter nochmals verlängern würden: "Wir machen keinen Tag länger. Dann muss das Amtsgericht einen Notvorstand einrichten, und wenn sich dann wieder niemand findet, muss dieser den Verein auflösen."

Schmid zeigte auch das größte Problem des Vereins auf: Die sanierungsbedürftigen Sportstätten, allen voran die TuS-Halle und die Sportplatzgaststätte. Dieser Besitz sei einmal der größte Stolz des Vereins gewesen, jetzt ist er aber die größte Last. Erst vor einem Jahr war eine Schätzung vorgestellt worden, dass alleine die Sanierung der TuS-Halle 2,5 Millionen Euro kosten würde. Solche Summen könne der Verein nicht schultern.

Daran ändert auch die zuletzt wieder bessere Finanzlage des Vereins nichts, der 2016 einen Gewinn von rund 49000 Euro verzeichnen konnte. Schmid dankte hierbei der Stadt für die zuletzt höheren Zuschüsse, machte aber auch deutlich, dass gerade bei der Sanierung der Sportstätten noch mehr Unterstützung notwendig sei. Bei der Suche nach einem Nachfolger habe sie feststellen müssen, dass sich die Last des Vereins keiner mehr aufbürden wolle: "Ich kann mir keinen schnitzen." Sie brachte deshalb als Lösungsvorschlag Vergleiche mit anderen Vereinen, die hauptamtliche Geschäftsführer beschäftigen oder Kommunen, die ein Sportamt eingerichtet haben, welches dann die Geschäfte des Vereins führt.

Bürgermeister Klaus Ritter stellte allerdings klar: "Die Stadt wird die Vereinsführung nicht übernehmen." Die Stadt müsse alle Vereine gleich behandeln und könne nicht einen besonders fördern. Ritter lobte den TuS für die "Riesen-Sozialleistung für die Stadt". Er gab sich aber überzeugt, dass neue Wege zusammen mit einem neuen Vorstand gefunden werden müssten: "Wir wollen helfen, aber wir brauchen erst einen Vorstand." − hr

Mehr darüber lesen Sie im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt am Dienstag, 2. Mai.