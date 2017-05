"Nacht der Musik": Eine Stadt wippt mit

Riesendusel hatten am Samstag die Macher der "Nacht der Musik" in Trostberg (Lkr. Traunstein). Tags zuvor hatten sich Schnee, Regen und Schneeregen durchgehend abgewechselt, am Samstagabend herrschte ideales Wetter, um in Trostberg von Lokal zu Lokal zu ziehen und Musik aller Genres zu genießen. "7 Lokale/13 Bands/1 Nacht", lautete das Motto der achten Auflage der "Nacht der Musik", die die Stadt Trostberg und die Agentur Günter Wimmer aus Waging auf die Beine gestellt hatten. Von der Schwarzau bis nach Schedling gab es von Austropop über Rock- und Popklassiker bis hin zu Hardrock alles zu hören. Ein Rundgang durch die Stadt lohnte sich auf jeden Fall.