Mann bedroht Ehepaar mit dem Tod: SEK nimmt ihn fest

Mitglieder eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei. −Symbolbild: dpa Mitglieder eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei. −Symbolbild: dpa



Nachdem ein als gewalttätig bekannter 38-Jähriger am Montagabend in Feichten an der Alz (Kreis Altötting) mit einem Messer einen Mann bedroht hatte, kamen Beamte eines Spezialeinsatzkommandos zum Einsatz. Sie nahmen den Tatverdächtigen wenige Stunden später in seiner Traunreuter Wohnung (Kreis Traunstein) fest.

Der 38-Jährige soll am Montagabend gegen 21 Uhr in einem Haus in Feichten an der Alz einen Mann mit einem Messer bedroht haben. Zudem drohte er dem Mann und seiner Ehefrau, die nicht anwesend war, sie beide umzubringen. Nach der Tat war der 38-Jährige mit einem Taxi weggefahren, zu Schaden war der Bedrohte nicht gekommen.

Weil der Tatverdächtige als sehr gewalttätig bekannt ist, wurden Beamte von Spezialeinheiten der bayerischen Polizei alarmiert, die den Mann gegen 2.30 Uhr frühmorgens in seiner Wohnung in Traunreut festnahmen. Gegen den 38-Jährigen wird jetzt von der Polizei in Burghausen wegen Bedrohung und möglicher anderer Delikte ermittelt. Ob gegen den Mann seitens der Staatsanwaltschaft ein Haftantrag gestellt wird, soll im Laufe des heutigen Tages entschieden werden. − red