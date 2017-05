Bürgerbegehren gegen Rewe/Rossmann in Waging am 16. Juli?

Auf der braunen Fläche links neben der Ottinger Straße will ein Investor einen Lebensmittel- und einen Drogeriemarkt bauen. − Foto: Unterhauser/www.luftbild-traunstein.de Auf der braunen Fläche links neben der Ottinger Straße will ein Investor einen Lebensmittel- und einen Drogeriemarkt bauen. − Foto: Unterhauser/www.luftbild-traunstein.de



Mit einem Bürgerbegehren möchte eine Interessensgruppe erzwingen, dass die Gemeinde Waging am See die Bauleitplanung für einen Lebensmittel- und einen Drogeriemarkt an der Ottinger Straße aufgibt. Dafür fand sich in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats, die zwei Handvoll Besucher verfolgten, aber keine Mehrheit. Zwölf Mandatsträger lehnten ab, das Projekt sofort zu stoppen, während sieben dafür votierten.

In einer zweiten Abstimmung waren sich aber alle Ratsmitglieder einig, das Bürgerbegehren, das form- und fristgerecht eingereicht wurde, zuzulassen. Daher stellte der Rat fest, "dass das am 18. April bei der Verwaltungsgemeinschaft eingereichte Bürgerbegehren zur Verhinderung eines Investoren-Großprojektes Rewe und Rossmann an der Ottinger Straße zulässig und (...) ein Entscheid innerhalb von drei Monaten herbeizuführen ist". Bürgermeister Herbert Häusl, legte Wert auf die Feststellung, dass alles mit rechten Dingen zugehe. Die Gemeinde habe kein Interesse daran, dem demokratischen Mitgestaltungsrecht der Bürger den Boden zu entziehen. Als möglicher Termin wurde der 16. Juli festgelegt.

Häusl, der es in seiner rund neunjährigen Amtszeit als Bürgermeister zum ersten Mal mit einem Bürgerbegehren zu tun hat, appellierte an Wagings Einwohner, rege an der Abstimmung teilzunehmen. Dafür richte die Gemeinde Abstimmungslokale in Waging, Otting und Tettenhausen ein. Zudem könnten die Bürger von der Briefwahl Gebrauch machen.

Die Interessensgruppe gegen die Ansiedlung von Rewe und Rossmann hatte in Waginger Geschäften Listen ausgelegt, 790 gültige Unterschriften gesammelt und formell bei der Verwaltung eingereicht. Gefordert waren mindestens 560 Signaturen. Die Organisation der Abstimmung liegt nun bei der Gemeinde. Geschäftsleiter Franz Röckenwagner gab bekannt, dass das Bürgerbegehren zwei Hürden zu überwinden habe. Zum einen müsse es die Mehrheit der Abstimmenden befürworten. Zum anderen müsse diese Mehrheit einen bestimmten Anteil aller Stimmberechtigten ausmachen. Das erforderliche Zustimmungsquorum beträgt laut Gemeindeordnung 20 Prozent der Stimmberechtigten, dass wären in Waging derzeit 1127 Bürger.

