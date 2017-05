SEK nimmt Altöttinger Messerfuchtler erneut fest

Mit der Polizei in Konflikt gekommen war der heute 38-Jährige vor fünf Jahren in Altötting, wo er erst aus dem Fenster seiner Wohnung unweit des Kapellplatzes mit einem Messer fuchtelte und schließlich sogar Polizisten angriff, die ihn mit zwei Schüssen in Beine und Bauch stoppten. − Foto: Erwin Schwarz Mit der Polizei in Konflikt gekommen war der heute 38-Jährige vor fünf Jahren in Altötting, wo er erst aus dem Fenster seiner Wohnung unweit des Kapellplatzes mit einem Messer fuchtelte und schließlich sogar Polizisten angriff, die ihn mit zwei Schüssen in Beine und Bauch stoppten. − Foto: Erwin Schwarz



Ein Sondereinsatzkommando der Polizei hat am Dienstag in den frühen Morgenstunden einen 38-jährigen Rumänen in seiner Wohnung am St.-Georgs-Platz in Traunreut (Landkreis Traunstein) festgenommen. Er hatte am Vortag gedroht, ein Ehepaar in Feichten/Alz (Landkreis Altötting) umzubringen. Bei der Polizei war der Mann bereits als gewalttätig bekannt. Am 13. Mai 2012 hatte er aus seiner Wohnung am Tillyplatz in Altötting mit einem Messer gefuchtelt, war auf Beamte losgegangen und von diesen schließlich durch zwei Schüsse in Beine und Bauch gestoppt worden.

Der Mann war im November 2012 vor dem Landgericht Traunstein zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, die er in der Psychiatrie absitzen sollte. Dort sollten seine psychischen Probleme – ein Gutachter vom Bezirkskrankenhaus Gabersee sprach damals von "Borderline-Tendenzen" und intensiven, impulsiven Zügen – behandelt werden. Inzwischen wohnt der heute 38-Jährige in einer Wohnung am St.-Georgs-Platz in Traunreut. Am Montag hatte er Kontakt mit einem Ehepaar aus Feichten/Alz. Mit der Ehefrau hatte er vor fünf Jahren eine Beziehung. Nach Problemen mit ihr hatte der Rumäne am 13. Mai 2012 mit Selbstmord gedroht, und der anschließende Polizeieinsatz war eskaliert. Am Montag nun forderte der 38-Jährige von seiner damaligen Freundin und ihrem jetzigen Ehemann Gegenstände aus der gemeinsamen Zeit zurück. Im Zuge dessen kam es zu einer Bedrohung mit einem Messer und zu einer Todesdrohung.

