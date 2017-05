Auto überschlägt sich auf der ST2094 - Zwei Verletzte

Der Unfall in Obing, bei dem zwei Personen mittelschwer verletzt wurden, ereignete sich am Dienstagabend. −Foto: FDL/BeMi Der Unfall in Obing, bei dem zwei Personen mittelschwer verletzt wurden, ereignete sich am Dienstagabend. −Foto: FDL/BeMi



Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend auf der ST2094 auf Höhe Thalham im Gemeindegebiet von Obing (Landkreis Traunstein) ereignet. Zwei Personen wurden dabei wohl mittelschwer verletzt.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort ereignete sich der Unfall gegen 19.40 Uhr . Ein 20 -jähriger Fahrer war mit seiner 16-jährigen Beifahrerin von Obing kommend auf der ST2094 in Fahrtrichtung Seeon unterwegs. Kurz nach Thalham kam er wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts ins Bankett. Der Fahrer versuchte noch gegenzulenken, kam jedoch ins Schleudern und geriet in eine Böschung. Dabei überschlug sich das Auto.

Die beiden Fahrzeuginsassen wurden nach ersten Informationen bei dem Unfall mittelschwer verletzt. Sie wurden durch das BRK an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in Krankenhäuser verbracht. Der Rettungshubschrauber brachte nur den Notarzt zur Unglücksstelle. Die Freiwillige Feuerwehr aus Obing war zur Verkehrslenkung und Säuberung der Unfallstelle angerückt. Die ST 2094 blieb für ca. eineinhalb Stunden total gesperrt. Die Polizei aus Trostberg hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. − pnp