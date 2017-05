Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Traunstein sinkt auf 3,5 Prozent

Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Traunstein ist im April um 0,4 Punkte auf 3,5 Prozent gesunken, das sind 9324 Menschen. Im Vergleich zum März sind 1086 Menschen weniger und im Vergleich zum April des Vorjahres 75 Menschen weniger von Arbeitslosigkeit betroffen. "Die Arbeitslosenquote liegt geringfügig unter dem Vorjahresniveau, die Frühjahrsbelebung auf dem regionalen Arbeitsmarkt zeigt sich deutlich", kommentiert Jutta Müller, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Traunstein, "obwohl die Wetterkapriolen den Bauberufen in den letzten Wochen ein wenig zugesetzt haben. Die Hotellerie bestätigte eine gute Buchungslage, wobei die Wochenendausflügler teilweise ausblieben."

2805 Neumeldungen wurden im April aufgenommen, ihnen standen 3903 Abmeldungen gegenüber. Der Stellenbestand zeigt 3647 offene Angebote. Die Quoten in den Landkreisen: Traunstein 3,0 Prozent, Altötting 3,4 Prozent, Berchtesgadener Land 4,1 Prozent, Mühldorf 3,8 Prozent.

