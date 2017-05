Ab ins noch etwas kühle Nass! Am Freitag ist Freiband-Start

Die Ruhe vor dem Ansturm? Am Freitag beginnt die Trostberger Freibadsaison. Stadtwerke-Chef Stefan Bratzdrum und seine Mitarbeitet sind startklar. Trotz des kühlen Wetters werden sie Springer-, Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken auf knapp über 20 Grad Wassertemperatur bringen. − Foto: Thomas Thois Die Ruhe vor dem Ansturm? Am Freitag beginnt die Trostberger Freibadsaison. Stadtwerke-Chef Stefan Bratzdrum und seine Mitarbeitet sind startklar. Trotz des kühlen Wetters werden sie Springer-, Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken auf knapp über 20 Grad Wassertemperatur bringen. − Foto: Thomas Thois



Die Stadtwerke zeigen dem verlängerten Winter die kalte Schulter. Trotz der noch recht kühlen Temperaturen öffnet am Freitag, 5. Mai, das Trostberger Freibad seine Pforten.

"Vor allem die Saisonkartenkäufer und die sportlichen Schwimmer stehen ja schon in den Startlöchern", sagt Stadtwerke-Chef Stefan Bratzdrum. "Deshalb ziehen wir das jetzt durch." Die eigentlich für 1. Mai geplante Eröffnung war wetterbedingt verschoben worden. "Jetzt hat es in der Nacht immerhin keine Minusgrade mehr, so dass wir es schaffen, das Wasser in den Becken auf etwas über 20 Grad zu heizen", so Bratzdrum. "Und für Samstag ist sind ja sogar sonnige 20 Grad gemeldet."

Das Freizeitzentrum bietet ab Freitag auch wieder den beliebten Betrieb auf der Minigolfanlage an. Der Kiosk ist geöffnet. Und im Alzkanal finden ganz Hartgesottene die ultimative Abfrischung – bei derzeit acht Grad Wassertemperatur.

Geöffnet ist das Freibad täglich von 9 bis 20 Uhr. Bei Dauerregen oder sehr kühlen Temperaturen ist von 13 bis 16 Uhr geschlossen. Wobei diese Schlechtwetterregelung für das Auftaktwochenende von Freitag bis Sonntag nicht gilt. "Da haben wir auf jeden Fall durchgehend offen", verischert Bratzdrum. − ttEinen ausführlichen Bericht lesen Sie am 4. Mai im Trostberger Tagblatt.