Zweifache Weihe für neues Fahrzeug der Anschöringer Wehr

Schön geschmückt und mit Blaulicht fuhr das neue Fahrzeug dem Zug der Feuerwehren und Vereine voraus zum Feuerwehrhaus. −Foto: Albrecht



Das wichtigste Element für die Feuerwehr ist sicher das Wasser. Als die FFW Kirchanschöring ihr neues Fahrzeug in Betrieb nahm und von Pfarrer Ludwig Westermeier weihen ließ, gab es dieses im Überfluss – nicht nur vom Weihwasserpinsel, sondern auch direkt von oben. Gerade, als sich die Kirchanschöringer Feuerwehrler und ihre Kameraden beim vor der Kirche geparkten neuen Fahrzeug zu versammeln begannen, öffnete der Himmel die Schleusen. Schnell wurden deshalb die Fahnen der Feuerwehren und Vereine in Plastikhüllen versteckt.

In seiner Predigt erinnerte sich Westermeier daran, als er in einem fremden Land einen Feuerwehreinsatz beobachtete. Die Feuerwehr dort sei offenbar schlecht ausgerüstet und auch nicht gut trainiert gewesen, sagte Westermeier. Zu allem Überfluss ging ihr während des Löschens auch noch das Wasser aus und so mussten die Feuerwehrler untätig dem Brand zuschauen. Wie viel besser es doch hierzulande zugehe, meinte der Pfarrer, mit den hervorragenden Löschgeräten, Vorkehrungen für Notfälle und dem Training der Feuerwehrler.

In seiner Ansprache erinnerte Johann Kirchhofer an die Wichtigkeit, die Anforderungen an eine moderne, schlagkräftige Feuerwehr erfüllen zu können. Diese seien in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Deshalb sei er seinen Vorgängern dankbar, die schon in den 80-er Jahren des letzten Jahrhunderts daran gegangen seien, die FFW Kirchanschöring für die Zukunft zu rüsten.