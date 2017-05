Musikexpress rollt wieder: Offene Türen in der Musikschule

Alle einsteigen! Auf der Fahrt mit dem Musikexpress können alle interessierten Besucher – ob Jung oder Alt – am Samstag, 6. Mai, ab 15 Uhr das breit gefächerte Musikschulangebot kennenlernen. − Fotos: Musikschule Alle einsteigen! Auf der Fahrt mit dem Musikexpress können alle interessierten Besucher – ob Jung oder Alt – am Samstag, 6. Mai, ab 15 Uhr das breit gefächerte Musikschulangebot kennenlernen. − Fotos: Musikschule



Zum Tag der offenen Tür am Samstag, 6. Mai, rollt der Musikexpress durch die Heinrich-Braun-Schule. Die Musikschule der Stadt Trostberg stellt sich den Mitreisenden in vielen Stationen vor.

Um 15 Uhr eröffnen Elementare Musikgruppen in der Aula mit Liedern zum Zuhören und zum Mitmachen. In der Pausenhalle wartet dann schon das Zugpersonal. Die Fahrkarten – natürlich kostenlos – werden ausgegeben und an jeder Station gelocht. Pünktlich um 15.45 Uhr starten sechs Züge zu den Bahnhöfen Streichenzell, wo sie von Geige und Cello empfangen werden, Blechingen/Schlagberg, wo Trompete, Posaune, Horn und die Trommeln warten, ebenso wie in Tastendorf Klavier und Keyboard. In Holzhausen treffen die Reisenden auf Blockflöten, Querflöten und Klarinetten, in Zupfstadt auf Gitarre, Zither und Hackbrett; was in Hupfingen passiert, sei noch nicht verraten.

Nach einer Stunde ist die Rundreise beendet; alle kleinen und großen Passagiere landen im "Bahnhofs-Café", wo der Elternbeirat seit 14 Uhr mit Erfrischungen, Kaffee und Kuchen aufwartet. Hier liegt auch die neue Jahresschrift "Akkord 2017" aus, mit bunten Bildern vom Musikschultreiben im vergangenen Jahr und einer Vorschau auf die Veranstaltungen bis Weihnachten.

Ab 17 Uhr können künftige Musikschüler Instrumente ausprobieren und sich von den Fachlehrern beraten lassen. Um 18 Uhr wird der große Musikschulbahnhof mit einem musikalischen Finale geschlossen. - red