"Ich erinnere mich genau": Rührendes Theaterstück über Demenz

Alte Erinnerungen werden im Laufe der Demenzerkrankung immer lebendiger. − Foto: Eder Alte Erinnerungen werden im Laufe der Demenzerkrankung immer lebendiger. − Foto: Eder



"Damals waren alle jung, heut’ ist es umgekehrt": Diese ihre Erkenntnis stellt Mutter Martha (Christine Reitmeier) in den Raum, als sie von einem verrückten Seniorennachmittag nach Hause kommt, zu dem sie ihre Tochter Hanna (Liza Riemann) begleitet hat. Sie hat dabei etwas über die Stränge geschlagen – Anlass zu einem Rückblick in alte Zeiten mit für die Tochter erstaunlichen und lustigen Episoden. Heiter und ein bisschen verrückt beginnt das Theaterstück "Ich erinnere mich genau", in dem die Geschichte einer Mutter-Tochter Beziehung erzählt wird, die durch die Demenz-Erkrankung der Mutter auf eine harte Probe gestellt wird.

150 Besucher kamen zu dieser Aufführung, die vom Diakonischen Werk organisiert worden war, ins Gasthaus "Oberwirt" in Otting, wie Kurt Schmoll, Fachbereichsleiter Seniorenhilfe bei der Diakonie, erfreut feststellte. Sollte doch dieser kostenlose Theaterabend all jenen, die sich in der Pflege engagieren, ob hauptberuflich oder als Angehörige, Dank und Anerkennung für ihre schwere Arbeit sein. Und sie alle werden Aspekte und Erlebnisse ihrer Arbeit in dem Theaterstück wiedererkannt haben. Wie ganz am Anfang der Demenzerkrankung Dinge plötzlich "Füße bekommen", also nicht mehr da sind, wo sie eigentlich sein sollten. Wie "das, was in der Jugend passiert ist, immer präsenter wird, je älter man wird". Wie die immer häufiger werdenden Aussetzer "über das normale Maß an Starrsinn hinausgehen", das der jeweiligen Person schon immer zu eigen war. Wie die Angehörigen den "traurig-verständnisvollen Blick des Halbgottes in Weiß" schier nicht mehr ertragen können.

Mehr zum Thema lesen Sie am Donnerstag, 4. Mai, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.