"Groteskes" Urteil zum Jodl-Grab: Aktionskünstler wehrt sich

Der Stein des Anstoßes: Das Grabkreuz für Nazi-General Alfred Jodl auf dem Klosterfriedhof der Fraueninsel im Chiemsee. − Foto: hr Der Stein des Anstoßes: Das Grabkreuz für Nazi-General Alfred Jodl auf dem Klosterfriedhof der Fraueninsel im Chiemsee. − Foto: hr



Der Dauerstreit um das Jodl-Grab auf der Fraueninsel könnte in eine weitere Runde gehen. "Ich werde das Urteil keinesfalls akzeptieren und mit meinem Anwalt Einspruch zum Landgericht Traunstein einlegen", teilte Wolfram Kastner mit.

Wie berichtet, ist der Münchner Aktionskünstler am Dienstag vom Amtsgericht Rosenheim wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und versuchter Nötigung zu einer Geldstrafe von 2250 Euro verurteilt worden, weil er die Grabstätte mit Farbe beschmiert und dort Schilder aufgestellt hatte.

Für den 70-J ährigen, der mit öffentlichkeitswirksamen Protestaktionen schon seit Jahren gegen die Erinnerungsstätte für den Nazi-Kriegsverbrecher vorgeht, ist es "ein groteskes Urteil, das sich hinter formaljuristischen Argumenten verschanzt".

In einer Pressemitteilung gesteht Kastner der Richterin zwar zu, immerhin zu der Erkenntnis gelangt zu sein, dass es sich nicht um ein Grabmal, sondern um ein Ehrenmal handle, weil Alfed Jodls Asche ja in die Isar gestreut worden sei. Doch werde das Kreuz, das eine skandalöse Verhöhnung der Millionen Getöteten und Verhungerten darstelle, in der Urteilsbegründung einem beliebigen privaten Pkw gleichgesetzt. Dass beides gleichermaßen schützenswert sein soll, will Kastner ebensowenig einsehen wie die Tatsache, "dass weder die Freiheit der Kunst noch die Meinungsfreiheit eine Rolle im Urteil gespielt haben".

Kastner: "Dem Strafantrag und dem Urteil zufolge wäre auch ein Ehrenmal für Hitler, Himmler oder Goebbels als privates Eigentum schützenswert vor jeder Veränderung." − tt