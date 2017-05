Nachwuchs-Fliesenleger kämpfen ums WM-Ticket

Allerhöchste Handwerkskunst musste der Fliesenleger-Nachwuchs beim Ausscheidungswettbewerb für die Weltmeisterschaft 2017 der Handwerksberufe, die WorldSkills in Abu Dhabi, im Rahmen der Handwerkertage der Seebrucker Firma Karl Dahm & Partner zeigen. − Foto: mmü Allerhöchste Handwerkskunst musste der Fliesenleger-Nachwuchs beim Ausscheidungswettbewerb für die Weltmeisterschaft 2017 der Handwerksberufe, die WorldSkills in Abu Dhabi, im Rahmen der Handwerkertage der Seebrucker Firma Karl Dahm & Partner zeigen. − Foto: mmü



Da wurde der Firmensitz zur Austragungsstätte eines WM-Vorentscheids: Bei den Handwerkertagen der Firma Karl Dahm Fliesenwerkzeuge in Seebruck, Landkreis Traunstein, kämpften vier junge Fliesenleger darum, bei den WorldSkills 2017, der Weltmeisterschaft der Handwerksberufe, dabei sein zu dürfen. Die vier Kandidaten aus Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen traten an mit dem Ziel, Mitte Oktober in Abu Dhabi die Bundesrepublik zu vertreten.

Das begehrte WM-Ticket sicherte sich nach drei harten Wettkampftagen der 21-jährige Raphael Rossol aus Gnarrenburg in Niedersachsen. "Ich habe nicht damit gerechnet, da wir alle vier sehr gute Leistungen gezeigt haben", betonte der Deutsche Meister von 2015 und schob entschlossen hinterher: "Jetzt wird noch eine Schippe draufgelegt und kräftig trainiert, denn ich will die WM-Erfolgsbilanz der deutschen Fliesenleger fortsetzen". In den vergangenen 20 Jahren sind die deutschen Fliesenleger bei den WM-Titelkämpfen immer unter den besten fünf gelandet, meistens sogar auf dem Siegertreppchen.

Beim Wettbewerb in Seebruck mussten die vier Konkurrenten eine Wand mit Vorbau und einen Boden fliesen. Zudem waren die Zahl 17, die Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate und ein spitz zulaufender Rundbogen zu fliesen. Es galt, viele anspruchsvolle Schnitte zu realisieren. Konzentration und Präzision waren gefragt. Die Jury hatte es nicht leicht, denn die Leistungen der Teilnehmer lagen sehr nah beieinander. − mmüDen ganzen Artikel lesen Sie in der Freitagausgabe von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.