Asyl-Helfer sehen ihre Anstrengungen mit Füßen getreten

So motivierte und zuverlässige Leute wie Abdullah (hier beim Quarktaschen-Zubereiten) sind auf dem heimischen Arbeitsmarkt kaum zu finden, sagt der Altenmarkter Bäckermeister Bernhard Daxenberger. −F.: Thois



"Wir wollen der Öffentlichkeit und der Politik vor Augen führen, dass hier nicht eine handvoll Multi-Kulti-Spinner protestiert, sondern es ein weit verzweigtes Netzwerk engagierter Bürger ist, das ihr ehrenamtliches Engagement für die Integration von Geflüchteten mit Füßen getreten sieht." So erklären Marlene Meister und Marianne Penn den offenen Brief, den 182 Angehörige der Asyl-Helferkreise Trostberg, Traunreut und Palling unterzeichnet haben.

Den "restriktiven Weg der Bayerischen Staatsregierung bei der Asyl-Anerkennung und Arbeitsbewilligung vor allem von afghanischen Migranten" prangern die beiden Trostbergerinnen und ihre ehrenamtlichen Mitstreiter in dem vierseitigen Schreiben an. Dieses erreichte vergangenes Wochenende führende CSU-Politiker – von Ministerpräsident Horst Seehofer bis Landrat Siegi Walch, ebenso SPD- und Grünen-Abgeordnete sowie die Fraktionen des Traunsteiner Kreistags.

Der von allen Seiten gewünschte und durch Integrationspreise prämierte ehrenamtliche Einsatz werde durch die derzeitige Politik erheblich erschwert, heißt es in dem Brief. Kritisiert wird, "dass die Bayerische Staatsregierung die Ausländerbehörden angewiesen hat, Genehmigungen für den Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie die Verlängerung einer Arbeitserlaubnis massiv zu verschärfen". Migranten bekämen Abschiebebescheide, obwohl sie Praktika und Einstiegsqualifizierungen absolvierten, einen Vorvertrag in der Tasche oder die Ausbildung schon begonnen hätten.

So fordern die Helferkreise unter anderem eine Arbeits- und Ausbildungserlaubnis für alle Asylbewerber, unabhängig von Nationalität und Bleibeperspektive. "Auch abgelehnte Asylbewerber, die ihren Integrationswillen bewiesen, Sprachkenntnisse erworben haben und sich in Arbeitsverhältnissen befinden, sollten die Möglichkeit zu einem legalen weiteren Aufenthalt in Deutschland – etwa durch Arbeitsvisa – bekommen", lautet eine Passage.

Ob Metzger, Bäcker, Schneider, Kfz- oder Gastronomie-Betrieb – aus allen Branchen in Trostberg und Umgebung bekomme man positive Rückmeldungen, was die Tüchtigkeit und Lernbereitschaft der Flüchtlinge angeht, berichtet Penn. Aber es herrsche eben auch Verunsicherung und Empörung, weil mühsam angelernte afghanische, pakistanische oder äthiopische Mitarbeiter von einem Tag auf den anderen "Opfer dieser kurzsichtigen, von vagen Ermessensspielräumen abhängigen Hauruck-Abschiebe-Politik" werden.

"Wie kann man ein Land wie Afghanistan, wo sogar unsere Soldaten zu Terroropfern werden und ständig Bombenanschläge passieren, als sicher bezeichnen?", hinterfragt Maria Aman-Mußner diese "politisch motivierte Fehlentscheidung". Die rund 15 Afghanen bei ihr im Raum Palling würden durch die drohenden Abschiebungen in Angst und Schrecken versetzt. Dagegen zu klagen, sei die einzige Möglichkeit, einen Aufschub zu erwirken. "Das kostet die Asylbeweber viel Geld und die Betreuer Zeit und Nerven."

Etwa Gasthaus- und Metzgerei-Betreiberin Marianne Trinkberger aus Palling, die zwei Köche und einen Metzgerei-Verkäufer ausbildet und hochzufrieden mit den Afghanen ist. Zwei von ihnen haben jedoch eine Asyl-Ablehnung bekommen. Oder Bäckermeister Bernhard Daxenberger, der im Fall einer Ablehnung für seinen Hilfsbäcker ebenfalls juristisch dagegen vorgehen würde. Denn auf den fleißigen 22-jährigen Abdullah kann der Altenmarkter nicht mehr verzichten. "Endlich haben wir jemanden gefunden. Das ist extrem schwierig. Bei uns wollen alle in den großen Firmen wie Heidenhain, Alzchem oder Linde unterkommen. Und dem Handwerk bleiben kaum gute Bewerber. Abdullah nach Afghanistan zurückzuschicken, wäre Wahnsinn", sagt Bernhard Daxenberger. "Er hat dort so gut wie keine Bezugspersonen mehr, seine Lage wäre aussichtslos."

