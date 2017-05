Verseuchte Erde gefunden: Baustopp an Traunsteiner AKG-Turnhalle

Wegen verseuchten Erdreichs ruhen die Bauarbeiten auf dem Gelände der neuen AKG-Turnhalle. − Foto: kr Wegen verseuchten Erdreichs ruhen die Bauarbeiten auf dem Gelände der neuen AKG-Turnhalle. − Foto: kr



Die Bauarbeiten an der Dreifach-Turnhalle neben dem Annette-Kolb-Gymnasium (AKG) in Traunstein sind vorläufig eingestellt worden. Grund ist belastetes Erdmaterial, das dort gefunden wurde. Dieses muss jetzt "Schaufel für Schaufel von einer eigenen Gesellschaft, die für ganz Bayern zuständig ist, entsorgt werden", sagte Landrat Siegfried Walch. Es komme daher zu einer Bauverzögerung und erheblichen Mehrkosten. "Das wurmt uns richtig, aber das haben wir leider nicht in der Hand", betonte der 33-Jährige.

Die Gesamtkosten wurden ursprünglich auf rund elf Millionen Euro geschätzt. Aufgrund des belasteten Erdmaterials rechnet Walch mit Mehrkosten im "sechsstelligen, vielleicht sogar siebenstelligen Bereich". Der Baubeginn für die Dreifachturnhalle wurde nun auf Mitte Juli verschoben. Ziel ist es, die Turnhalle zum Jahresende 2018 fertigzustellen. In der kommenden Woche beschäftigen sich der Traunsteiner Finanzausschuss und der Stadtrat mit dem Thema. − krEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 5. Mai 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.