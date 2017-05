14-Jährige meldet sexuellen Übergriff - jetzt werden Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen. −Symbolbild: dpa Die Polizei sucht nach Zeugen. −Symbolbild: dpa



Eine 14-Jährige hat Anzeige bei der Polizei in Traunstein erstattet und dabei angegeben, am Mittwoch, 3. Mai 2017, gegen ihren Willen von einem Unbekannten geküsst und betatscht worden zu sein. Schnell gelang es, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Um das mögliche Sexualdelikt aufzuklären, sucht die Polizeiinspektion Traunstein jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

Die 14-Jährige war, eigenen Angaben zufolge, am Mittwochnachmittag, 3. Mai 2017, gegen 15.30 Uhr im Traunsteiner Stadtteil Haslach von einem Mann auf offener Straße angesprochen worden. Der Unbekannte sei immer zudringlicher geworden und habe sie gegen ihren Willen geküsst und – eindeutig sexuell motiviert – betatscht. Passiert sei der Übergriff am Traundamm nahe der Seiboldsdorfer Mühle. Das Mädchen habe dann einen Moment der Unaufmerksamkeit des Mannes nutzen können, sei geflohen und habe sich in der Nähe bis etwa 16 Uhr versteckt, bis der Täter die Örtlichkeit verlassen habe.

Bereits am Donnerstag gelang es Beamten der Polizeiinspektion Traunstein, einen Mann zu ermitteln, bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Gesuchten handelt. Jedoch weichen die Aussagen der beiden Beteiligten ganz erheblich voneinander ab, so dass die Polizei jetzt nach Zeugen sucht, welche in dieser Sache Hinweise geben können:

Wer konnte am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 15.30 und 16 Uhr am Traundamm (Nähe Seiboldsdorfer Mühle) ein junges Mädchen und einen Mann mit dunkler Hautfarbe beobachten und wie verhielten sich die beiden Personen?

Wer kann sonst Angaben in dem Fall machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer (0861) 98730. − red