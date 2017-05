Bürgermeister Schmidinger will 2020 wieder kandidieren

Bürgermeister Thomas Schmidinger genießt seine Arbeit im Schnaitseer Rathaus-Chefsessel. 2020 will er erneut kandidieren. Im Interview mit der Heimatzeitung zieht er Halbzeitbilanz. - Foto: Lisa Plank Bürgermeister Thomas Schmidinger genießt seine Arbeit im Schnaitseer Rathaus-Chefsessel. 2020 will er erneut kandidieren. Im Interview mit der Heimatzeitung zieht er Halbzeitbilanz. - Foto: Lisa Plank



Drei Jahre sind seit der letzten Kommunalwahl vorüber, drei weitere sind es bis zur nächsten. Halbzeit also, und Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Die Heimatzeitung wollte von den heimischen Bürgermeistern, die 2014 neu ins Amt gekommen sind, wissen, wie sie die erste Hälfte ihrer ersten Amtsperiode erlebt haben, welche Projekte sie bereits auf den Weg gebracht und was sie sich noch vorgenommen haben.

Den Auftakt machen wir in der Gemeinde Schnaitsee bei Thomas Schmidinger, der vor drei Jahren mit 53,3 Prozent der Stimmen zum Ersten Bürgermeister der 3500-Einwohner-Gemeinde gewählt worden ist. Der heute 50-Jährige setzte sich für die Fraktionsgemeinschaft aus CSU und FW gegen Franz Rieperdinger (ÜWG) durch.

Vor drei Jahren wurden Sie zum Bürgermeister gewählt, Sie wechselten quasi von der Landwirtschaft ins Rathaus. Wie war die Umstellung für Sie?

Thomas Schmidinger:Schon bevor ich Bürgermeister wurde, war ich 18 Jahre im Gemeinderat und davon sechs Jahre Dritter Bürgermeister. Das heißt, ich hatte schon einen gewissen Einblick. Das sind aber zwei paar Stiefel: Als Erster Bürgermeister ist man vorne an der Front, die ganzen wichtigen Gespräche führt man auf einmal selbst. Meine kaufmännische Ausbildung kommt mir dabei aber zu Gute, gewisse Abläufe waren mir deshalb schon bekannt.

Was war die größte Veränderung?

Schmidinger:Als Bürgermeister hat man einen Full-Time-Job. Man hat viele, viele Termine am Abend. Jetzt hatte ich gerade erst 14 Abendtermine am Stück, das geht irgendwann an die Substanz. Aber ich will nicht jammern. Das gehört dazu, und das wusste ich. Ich bin ja auch sehr gerne unter Leuten, ich mag das.

Wie sieht Ihre Bilanz der vergangenen drei Jahre aus?

Schmidinger:Gleich am Anfang der Wahlperiode musste ich mich mit dem geplanten Geothermie-Kraftwerk in Schmidham auseinandersetzen. Viele Bürger waren besorgt und hatten Ängste, das war teilweise sehr emotional. Sehr froh bin ich über das neue Baugebiet Schnaitsee-Ost und die Gemeindeverbindungsstraße von Waltlham nach Bergham. Die Planung haben wir jetzt abgeschlossen, alle gemeindlichen Grundstücke sind verkauft, und der Bebauungsplan ist fertig. Dann war es mir noch ein wichtiges Anliegen, den Schulstandort Waldhausen zu sichern und den Kindergarten dort zu realisieren. Die standortnahe Beschulung ist dort ja wirklich ein Traum – das wertet das Dorf Waldhausen sehr auf. Außerdem konnten wir das Gewerbegebiet Rumering erweitern und dort drei Hektar neue Gewerbeflächen ausweisen. Zwei heimische Betriebe haben sich schon angesiedelt, von zwei weiteren liegen die Bauanträge vor.

Womit sind Sie unzufrieden?

Schmidinger:Im Magen liegt mir noch, dass wir den Bau des Feuerwehrhauses in Waldhausen aufschieben mussten. Damit steht und fällt die ganze Dorfneugestaltung. Aber wir müssen zwei Millionen Euro Gewerbesteuer zurückzahlen – das fehlt in unserem Haushalt. Jetzt ist es wichtig, verantwortungsbewusst zu handeln. Den Bau können wir derzeit einfach nicht stemmen. Das tut mir sehr leid – auch, weil wir schon so viel Zeit investiert haben und viele Leute involviert waren. Aber wir haben das Thema noch immer vor der Brust, sobald das Geld da ist, wird gebaut. Wir sparen so viel, wie möglich. Dafür müssen alle Posten durchgeschaut werden, und wir werden sehen, was momentan realisiert werden kann und was nicht.

Was ist Ihnen als Bürgermeister besonders wichtig?

Schmidinger:Die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat läuft sehr gut, Transparenz ist mir dabei besonders wichtig. Alle Infos, die ich habe, gebe ich gleichermaßen an den Gemeinderat weiter. Deswegen treffen wir unsere Entscheidungen oft einstimmig. Außerdem möchte ich, dass die Bürger zu mir kommen, wenn sie etwas auf dem Herzen haben, dann können wir gemeinsam nach einer Lösung suchen. Als Bürgermeister habe ich einen vielseitigen und abwechslungsreichen Beruf, das gefällt mir daran so gut.

Wollen Sie bei der nächsten Bürgermeisterwahl nochmal antreten?

Schmidinger: Wenn ich weiterhin gesund bin, werde ich, Stand jetzt, im Jahr 2020 sehr gerne wieder kandidieren. - lp/tt

