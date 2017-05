2018 gibt’s in Traunstein wieder einen Faschingszug

Die neue Vorstandschaft und die ehemalige Vorsitzende (von links): Sonja Preisach, stellvertretende Vorsitzende Marietta Lapper, Vorsitzende Josefine Berny, Schriftführerin Petra Tradler und Kassier Christian Kriegenhofer. − Foto: naw Die neue Vorstandschaft und die ehemalige Vorsitzende (von links): Sonja Preisach, stellvertretende Vorsitzende Marietta Lapper, Vorsitzende Josefine Berny, Schriftführerin Petra Tradler und Kassier Christian Kriegenhofer. − Foto: naw



Die Mitglieder des Faschingsvereins Veitsgroma Zunft haben in der Jahreshauptversammlung im "Braustüberl" in Traunstein Josefine Berny zur neuen Vorsitzenden gewählt. In der Versammlung verabschiedete sich das Ehepaar Sonja und Markus Preisach aus der Vorstandschaft. Sonja Preisach war sechs Jahre Vorsitzende gewesen, ihr Mann seit 18 Jahren Kassier. Nun möchten sie kürzer treten.

Die Veitsgroma Zunft war für den Ablauf der Faschingsveranstaltungen auf dem Stadtplatz kritisiert worden (wir berichteten). Die Zunft fühlte sich teils zu stark in der Kritik, hatte den Stadtfasching deshalb heuer sogar abgesagt. Berny bat die Anwesenden gleich nach ihrer Wahl darum zu entscheiden, ob der Faschingszug wieder durchgeführt werden soll. Die Mitglieder waren dafür, ebenso für eine Zeltparty nach dem Gaudiwurm auf dem Stadtplatz. − nawEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 6./. Mai 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.