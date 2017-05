11,5 Millionen Euro für kommunale Hochbaumaßnahmen im Landkreis Traunstein

Der Neubau der Realschule Trostberg ist das größte Förderprojekt. 4,8 Millionen Euro überweist der Freistaat an den Landkreis. −Grafik: LRA Der Neubau der Realschule Trostberg ist das größte Förderprojekt. 4,8 Millionen Euro überweist der Freistaat an den Landkreis. −Grafik: LRA



Der Freistaat Bayern fördert kommunale Hochbaumaßnahmen im Landkreis Traunstein dieses Jahr mit knapp 11,5 Millionen Euro. Das haben der heimische Stimmkreisabgeordneten Klaus Steiner (CSU) und der Betreuungsabgeordnete der SPD für den Landkreis Traunstein, Günther Knoblauch, in gleichlautenden Pressemitteilungen bekannt gegeben. Über die Zuweisungen hatte das bayerische Finanzministerium die Abgeordneten unterrichtet.

Steiner äußerte sich sehr zufrieden mit der Summe: "Die Förderung ist eine wichtige Unterstützung durch den Freistaat. Bei Bau und Erhalt unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sind wir darauf angewiesen, dass uns das Land unter die Arme greift. Es ist daher sehr schön, dass sich mein Einsatz für die Projekte im Landkreis gelohnt hat." Gefördert werden vor allem Bau und Sanierung von Schulen, schulischen Sportanlagen und Kindertageseinrichtungen.

Auch Knoblauch hält die staatlichen Zuschüsse für unverzichtbar zur Stärkung der kommunalen Investitionen. "Vielerorts gibt es dringenden Handlungsbedarf, beispielsweise bei der Schulhaussanierung, der Sanierung kommunaler Bäder und Sportstätten und bei der energetischen Sanierung kommunaler Gebäude." Insgesamt würden über den kommunalen Finanzausgleich heuer 8,9 Milliarden Euro an die Kommunen ausgeschüttet. − redEinen Überblick über alle Fördersummen im Landkreis finden Sie in der Wochenend-Ausgabe, 6./7. Mai 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.