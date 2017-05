Ampel auf Bundesstraße 304 sorgt jetzt für mehr Sicherheit

Bei Bedarf stoppt die Ampel in St. Georgen den Verkehr auf der Bundesstraße, damit die Fahrer aus den Zufahrtsstraßen gefahrlos einbiegen können. − Foto: hr Bei Bedarf stoppt die Ampel in St. Georgen den Verkehr auf der Bundesstraße, damit die Fahrer aus den Zufahrtsstraßen gefahrlos einbiegen können. − Foto: hr



Das Staatliche Bauamt Traunstein hat die Arbeiten an der Bedarfsampel auf der Bundesstraßenkreuzung in St. Georgen abgeschlossen. Wie sich am Freitagmittag zeigte, kann die unfallträchtige Kreuzung jetzt sicher überquert werden, wenn die Ampel auf Rot schaltet und so der Verkehr auf der B304 angehalten wird.

Aktiviert wird die Lichtzeichenanlage durch Schleifen in den Zufahrtsstraßen von Traunreut sowie Irsing. Erst wenn dort die Fahrzeuge länger auf die Einfahrt in die Bundesstraße warten müssen, springt die Ampel auf Rot um. Zusammen mit der stationären Blitzeranlage im Kreuzungsbereich sollen künftig Unfälle an der Kreuzung noch besser vermieden werden. Wie berichtet, hatte die Blitzeranlage bereits für Entspannung gesorgt. − hr