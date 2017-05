Investitionen trotz Stellenabbau bei Siteco in Traunreut

"Wir bekennen uns zum Standort und wollen hier weiter Leuchten produzieren", erklärt der Traunreuter Siteco-Werkleiter Hans-Joachim Herbst. − Foto: Herbert Reichgruber "Wir bekennen uns zum Standort und wollen hier weiter Leuchten produzieren", erklärt der Traunreuter Siteco-Werkleiter Hans-Joachim Herbst. − Foto: Herbert Reichgruber



Noch laufen bei Siteco in Traunreut (Lkr. Traunstein) die Verhandlungen über den geplanten Abbau von 250 bis 290 Arbeitsplätzen, was die Mitarbeiterzahl am Standort auf maximal 500 reduzieren würde. In diesen schweren Zeiten sorgt Werkleiter Hans-Joachim Herbst mit Ankündigungen von Investitionen für kleine Lichtblicke. Beim Infoabend der Werksfeuerwehr versicherte er zudem: "Wir bekennen uns zum Standort und wollen hier weiter Leuchten produzieren."

Wie berichtet, sind heuer Investitionen von zehn Millionen Euro in die Fertigung in Traunreut geplant. Wo dieses Geld investiert werden soll, erklärte Herbst: Die Stromanbindung des Werks werde nach 40 Jahren erneuert: "Das würden wir nicht tun, wenn der Standort keine Zukunft hätte." Die Leuchtenstraße, auf der Kunden die verschiedenen Produkte und Einsatzmöglichkeiten präsentiert werden, wurde für 200000 Euro bereits saniert.

Zudem soll eine Fertigungslinie für Außenleuchten (für Straßen und Vorplätze) für eine Million Euro gebaut werden. Die größte Investition wird eine neue Tragschienenmontage-Linie sein, die acht Meter breit und 40 Meter lang werden soll. Darauf produziert Siteco ein neues Trägersystem für Innenleuchten, mit dem die neu entwickelten Innenraumleuchten besser eingesetzt werden können. Die Genehmigung für dieses neue Schienensystem mit einem Investitionsvolumen im unteren zweistelligen Millionenbereich sei vor wenigen Tagen erteilt worden.

Im stark boomenden LED-Markt verfüge Siteco zudem über eine einzigartige Silberbeschichtungstechnik, in die 2016 knapp vier Millionen Euro investiert worden sind: "Wir sind die einzigen auf der Welt, die das selber durchführen können. Dadurch kann man aus den LEDs mehr rausholen."

