Kreisel beim "Malerwinkel": Spatenstich ist getan

Der Spatenstich ist getan. Nun können am Mittwoch die Arbeiten für einen neuen Kreisverkehr westlich von Seebruck an der Abzweigung Richtung Rosenheim beginnen. Der Kreisverkehr mit Geh- und Radweg-Anbindung an den Chiemseerundweg und Ausbau des Geh- und Radweg-Lückenschlusses der "Via Julia" wird einen Durchmesser von 40 Meter haben. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juli.

Bis dahin ist nach Angaben des Bauherrn, dem Abwasser- und Umweltverband Chiemsee (AUV), die Staatsstraße in Richtung Bad Endorf vom "Malerwinkel" bis zum Kreisverkehr Weisham gesperrt. Von der Sperrung sind auch mehrere Buslinien betroffen. Die Staatsstraße zwischen Gollenshausen und Seebruck ist mit einem einspurigen Ampelbetrieb befahrbar.

Der Kreisverkehr war Wunsch der Gemeinde Seeon-Seebruck und ist eine Maßnahme des Chiemsee-Rund- und Radwegausbaus. Er ersetzt die ursprünglich für Radfahrer geplante Unterführung und Umfahrung des Hotel-Restaurants "Malerwinkel". Eine Unterführung wäre baulich zu aufwendig gewesen und hätte aus Sicht des Naturschutzes einen großen Eingriff in den Buchenwald bedeutet und die Kreuzungs-Problematik für den Autoverkehr nicht gelöst, so AUV-Vorsitzender und Rimstinger Bürgermeister Josef Mayer. "Der Kreisverkehr ist eine gute Lösung", ist er überzeugt. Dadurch werde die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der Staatsstraße Gollenshausen-Seebruck vermindert, und die Unfallgefahr an dem Kreuzungspunkt deutlich reduziert.

Die Kosten für die Verkehrsanlage mit Geh- und Radweg und Lückenschluss des Radweges, der den Chiemsee-Radrundweg mit der "Via Julia" verbindet, belaufen sich laut Mayer auf zirka 750000 Euro. Etwa die Hälfte davon übernimmt der Maßnahmenträger, der AUV. Diese Kosten werden wiederum vom Freistaat Bayern gefördert. Die restliche Hälfte muss die Gemeinde aufbringen. − ga