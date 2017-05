Auto landet auf Radweg - Urlauber passierten die Stelle kurz zuvor

Dieser Unfall ist zum Glück relativ glimpflich ausgegangen. Foto: FDL/Lamminger Dieser Unfall ist zum Glück relativ glimpflich ausgegangen. Foto: FDL/Lamminger



Nur Sekunden waren es, die zwei Radfahrern am Samstagnachmittag vielleicht das Leben gerettet haben. Denn als sie gegen 16.30 Uhr parallel zur Staatsstraße 2104 Freilassing-Waging unterwegs waren, landete kurz hinter ihnen ein Auto, das von der Fahrbahn abgekommen war, auf dem Radweg. Auslöser des schweren Unfalls, der erstaunlich glimpflich abging, war ein 21-jähriger Pettinger. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann mit seinem VW Golf in Richtung Waging unterwegs. In einer Linkskurve auf Höhe Buchwinkel geriet er mit den linken Rädern über die Fahrbahnmitte und stieß mit entgegenkommenden Seat einer 35-Jährigen aus Saaldorf-Surheim zusammen. Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Auto, schleuderte über die Gegenfahrbahn, rutschte über eine Böschung und landete auf dem – drei bis vier Meter unterhalb der Staatsstraße verlaufenden – Radweg, wobei auch noch das Geländer beschädigt wurde.

Die schwangere 35-Jährige überstand den Crash mit leichten Verletzungen und wurde ins Traunsteiner Klinikum gebracht. Der Unfallverursacher aus Petting blieb ebenso unverletzt wie die beiden Beifahrer in den beteiligten Autos.

Einen Schutzengel als Begleiter hatten vor allem die beiden Fahrradfahrer, die zum Unfallzeitpunkt auf dem Radweg unterwegs waren. Laut Polizei hatten die Urlauber die Stelle, wo der Seat auf dem Radweg aufschlug, nur Sekunden vorher passiert, kamen also mit dem Schrecken davon. Die durch die Kollision umher geschleuderten Fahrzeugteile beschädigten noch das nachfolgende Auto eines 30-jährigen Wagingers. Der Gesamtschaden liegt bei rund 10000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Gaden war mit elf Mann zur Verkehrsregelung und Fahrbahnreinigung im Einsatz. − tt