Täglich ein Stück Heimat – gemacht im neuen Pressehaus

Einen großen Tag hatten die Heimatzeitung und die Chiemgau-Post am Samstag. Nach dem Umzug in das Gewerbegebiet Am Waltershamer Feld in Trostberg wurde jetzt Einweihung gefeiert. Die Verlagsleitung der Passauer Neuen Presse (PNP), Mitarbeiter, Vertreter von Kommunalpolitik, Wirtschaft und Kirche sowie die Zeitungspaten feierten zusammen mit Hunderten von Lesern dieses Ereignis – bei einem vergnüglichen und informativen Tag der offenen Tür. Hier geht es zu den Fotos.

"Die Heimatzeitung ist vom Erdl-Traditionshaus an der Gabelsbergerstraße auf die grüne Wiese gezogen", sagte Rosemarie Fochler, die Geschäftsführerin der Oberland-Presse GmbH. Die Namen der Standorte wertete sie als Symbol für eine neue Ära. Franz Xaver Gabelsberger war der Erfinder der Kurzschrift. Diese Kurzschrift habe sich überlebt – ebenso wie der Sitz der Heimatzeitung im großen Haus an der Gabelsbergerstraße. Die neuen Räumlichkeiten am Waltershamer Feld 20b sind kleiner und moderner. "Und auf einem Feld wächst viel Gutes und Neues – auch für die Zukunft der Heimatzeitung", wünschte Fochler.



Verlegerin Simone Tucci-Diekmann (Mitte) und der Chefredakteur der PNP Ernst Fuchs (vorne, Zweiter von links). Verlegerin Simone Tucci-Diekmann (Mitte) und der Chefredakteur der PNP Ernst Fuchs (vorne, Zweiter von links).



Simone Tucci-Diekmann, Geschäftsführerin der gesamten Verlagsgruppe der PNP, unter deren Dach die Heimatzeitung organisiert ist, verriet, dass es Überlegungen gebe, noch eine kleine Geschäftsstelle in der Trostberger Innenstadt für die Leser zu eröffnen.

"Unser Bestreben ist es, immer ein Stück Heimat zu sein", betonte Ernst Fuchs, Chefredakteur der Verlagsgruppe. Mit dem Gebäude am Waltershamer Feld habe die Zeitung eine neue Hülle bekommen, die Seele bleibe freilich die alte. Er bekannte sich klar dazu, dass die Lokal- und Regionalberichterstattung Priorität habe. "Am wichtigsten ist, was vor der eigenen Haustür passiert." − luhMehr lesen Sie am Montag im Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und in der Südostbayerischen Rundschau.



Marion Heisterer drückte den Lesern am Glücksrad die Daumen. Marion Heisterer drückte den Lesern am Glücksrad die Daumen.





Allegro Blech, die Gruppe der Musikschule Trostberg, brachte Musik ins Spiel. Allegro Blech, die Gruppe der Musikschule Trostberg, brachte Musik ins Spiel.





Redaktionsleiter Karlheinz Kas (Mitte) mit dem stellvertretenden Landrat Sepp Konhäuser sowie den Landtagsabgeordneten Klaus Steiner und Gisela Sengl (von links). Redaktionsleiter Karlheinz Kas (Mitte) mit dem stellvertretenden Landrat Sepp Konhäuser sowie den Landtagsabgeordneten Klaus Steiner und Gisela Sengl (von links).





Um den Segen von oben baten der katholische Kaplan Michael Maurer und der evangelische Pfarrer Wolfram Hoffmann (von rechts). Um den Segen von oben baten der katholische Kaplan Michael Maurer und der evangelische Pfarrer Wolfram Hoffmann (von rechts).





In dem neuen Gewerbegebiet Am Waltershamer Feld wurden beim Tag der offenen Tür sogar die Parkplätze knapp. Hunderte Besucher waren in das neue Gebäude der Heimatzeitung und der Chiemgau-Post gekommen. − Foto: Luftbild-Traunstein/Unterhauser In dem neuen Gewerbegebiet Am Waltershamer Feld wurden beim Tag der offenen Tür sogar die Parkplätze knapp. Hunderte Besucher waren in das neue Gebäude der Heimatzeitung und der Chiemgau-Post gekommen. − Foto: Luftbild-Traunstein/Unterhauser